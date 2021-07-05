Щеплення від Covid. В Україні можуть налагодити виробництво власних вакцин

найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, таких як CoronaVac або Comirnaty (Pfizer)

Кузін «Є зацікавленість з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні»

Україна може налагодити випуск вакцин від Covid, і вже є деякі домовленості. Але питання виробництва може зайняти близько року. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише tsn.ua.

«Є кілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавленість з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію», – зазначив він.

За його словами, найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, таких як CoronaVac або Comirnaty (Pfizer), оскільки тут технологічний цикл є відносно простим.

«До кінця цього року ми вже будемо мати шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати або навіть завершили процес перебудови своїх технологічних ліній», – зазначив Кузін.

Єдиною проблемою є вимога про прекваліфікацію ВООЗ, яка відноситься не тільки до самої вакцини, але і до майданчика, де вона має вироблятися. На сьогодні українські компанії, які ніколи не працювали на експорт, не мають такої прекваліфікації.

«Це питання до одного року. Однак зараз ті компанії, які розмірковують або вже перейшли до обговорення або запуску процесу локалізації, працюють разом з ВООЗ, консультуються, щоб цей майданчик було максимально швидко прекваліфіковано», – додав головний санлікар.

Тим часом, Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson&Johnson) від Covid-19 для екстреного медичного застосування.

Зазначимо, за тиждень в Україні вакцинували рекордну кількість людей. Також за добу 4 липня в Україні щеплено проти коронавірусу 24 363 людини.

Зазначимо, минулої доби, 4 липня, в одній області не виявили жодного нового хворого на Covid-19. Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу. Одужали 419 пацієнтів, ще 14 померли.

Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.