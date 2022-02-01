«Київтеплоенерго» відсторонило від роботи майже 400 невакцинованих працівників

Усунення працівників без «зеленого» сертифікату не вплине на робот компанції

Компанія «Київтеплоенерго» (КТЕ) з 31 січня відсторонило від роботи 382 невакцинованих співробітників, або 4% із загальної чисельності персоналу підприємства 9,3 тис. осіб, що не позначилося на безперервному теплопостачанні Києва. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«КП «Київтеплоенерго», як і інші комунальні підприємства столиці, було попереджено про вимоги наказу Міністерства охорони здоров'я про усунення невакцинованих працівників від виконання обов'язків. Відповідно, за цей час були здійснені всі можливі заходи щодо інформування та вакцинації персоналу, які не суперечили чинному закону та не мали ознак порушення конституційних прав і свобод громадян», – зазначено у повідомленні.

За інформацією КТЕ, наразі 90% співробітників підприємства із загальної кількості персоналу 9,3 тис. осіб отримали «зелений» сертифікат. Зокрема у найбільшому структурному підрозділі підприємства вакциновано 93% із 5,5 тис. осіб.

«Київтеплоенерго» заздалегідь розробило план заміщення оперативного невакцинованого персоналу на підприємстві загалом та у СП «Київські теплові мережі» зокрема. Ми змінили графіки роботи та перерозподілили обов'язки. Тому усунення працівників без «зеленого» сертифікату не вплине на стабільність теплопостачання та терміни усунення аварійних пошкоджень обладнання та мереж», – зазначив директор компанії Василь Деревицький.

КП «Київтеплоенерго» забезпечує 90% потреб Києва у теплі та майже 60% – в електроенергії. Підприємство повністю належить Києву, є оператором системи централізованого теплопостачання міста, що складається з двох великих газових ТЕЦ, 15 великих, 168 малих і середніх котелень, 2800 км теплових мереж, понад 9400 теплових пунктів та сміттєспалювального заводу «Енергія».





До слова, 31 січня набув чинності новий перелік професій, представники яких мали пройти обов'язкову вакцинацію від Covid-19,. У грудні 2021 року глава МОЗ казав, що медики, комунальники і чиновники на місцях мають вакцинуватися до 20 січня, однак згодом дедлайн перенесли на 31 січня.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15,3 млн людей, з них отримали дві дози – 14,6 млн людей, отримали додаткову дозу – 16,7 тис. людей, бустерну дозу – 339,7 тис. людей. Загалом проведено 30,3 млн щеплень.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

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