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Голкіпер збірної Польщі з футболу втонув під час тренування

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Голкіпер збірної Польщі з футболу втонув під час тренування
Польський футбол охопила звістка про трагічну смерть гравця
фото: asta24.pl

Голкіпер побіг за м'ячем, який вилетів з поля та потрапив у річку

Під час тренування трагічно загинув 32-річний Матеуш Гемпе, голкіпер клубу третього дивізіону Польщі Нотець Чарнкув. Про це повідомляє Polskie Rradio.

Відомо, що голкіпер побіг за м'ячем, який вилетів з поля та потрапив у річку. Спроба його дістати завершилася тим, що Матеуш опинився у воді. Партнери по команді кинулись йому на допомогу, але всі зусилля були марними. Сильна течія миттєво забрала його тіло, яке знайшли лише через 2 години.

До слова, Гемпе мав проблеми зі слухом і виступав за національну збірну Польщі серед глухих.

Нагадаємо, що у віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узєлков. Боксер нещодавно переніс операцію на серці та перебував на етапі реабілітації. У 2012 році він пережив інсульт.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща навколофутбол

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