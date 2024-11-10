Голкіпер збірної Польщі з футболу втонув під час тренування

Голкіпер побіг за м'ячем, який вилетів з поля та потрапив у річку

Під час тренування трагічно загинув 32-річний Матеуш Гемпе, голкіпер клубу третього дивізіону Польщі Нотець Чарнкув. Про це повідомляє Polskie Rradio.

Відомо, що голкіпер побіг за м'ячем, який вилетів з поля та потрапив у річку. Спроба його дістати завершилася тим, що Матеуш опинився у воді. Партнери по команді кинулись йому на допомогу, але всі зусилля були марними. Сильна течія миттєво забрала його тіло, яке знайшли лише через 2 години.

Mateusz Hempe, 32-letni bramkarz Noteci Czarnków, który zginął tragicznie podczas treningu 4-go listopada, dzisiaj został pochowany na cmentarzu parafialnym w Czarnkowie. W ostatniej drodze towarzyszyli mu najbliżsi, przyjaciele, mieszkańcy i kibice pic.twitter.com/e2MEcHyydB — asta24.pl (@asta24pl) November 8, 2024

До слова, Гемпе мав проблеми зі слухом і виступав за національну збірну Польщі серед глухих.

Нагадаємо, що у віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узєлков. Боксер нещодавно переніс операцію на серці та перебував на етапі реабілітації. У 2012 році він пережив інсульт.