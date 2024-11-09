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Нідерланди на кілька днів заборонили демонстрації: що стало причиною

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нідерланди на кілька днів заборонили демонстрації: що стало причиною
На ізраїльських футбольних фанатів клубу Маккабі напали антисеміти в Амстердамі
фото: Reuters

Поліція отримала повноваження зупиняти перехожих і перевіряти їхні документи

Влада Нідерландів заборонила проведення демонстрацій на три дні. Причиною став напад пропалестинської групи людей на ізраїльських футбольних фанатів клубу Маккабі в Амстердамі. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією видання, поліція отримала повноваження зупиняти перехожих і перевіряти їхні документи. Зазначається, що вболівальників Маккабі переслідували, ображали й обкидали феєрверками в різних районах міста.

«Ми бачили багато демонстрацій, багато людей, що біжать. Це було дуже, дуже страшно», – розповів Йоні Погребеці, ізраїльський футбольний уболівальник, який приїхав до Амстердаму на матч.

Посольство Ізраїлю в Нідерландах повідомило, що на вулицях скандували антиізраїльські гасла, а відео з проявами насильства ширилися у соцмережах.

Нагадаємо, що в Амстердамі пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів Аякс та Маккабі. Про це повідомляє Times of Israel. Зазначається, що напад на фанатів Маккабі Тель-Авіва стався в ніч проти 8 листопада на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної команди місцевому клубу Аякс.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ізраїль Нідерланди мітинг

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