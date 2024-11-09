Нідерланди на кілька днів заборонили демонстрації: що стало причиною

Поліція отримала повноваження зупиняти перехожих і перевіряти їхні документи

Влада Нідерландів заборонила проведення демонстрацій на три дні. Причиною став напад пропалестинської групи людей на ізраїльських футбольних фанатів клубу Маккабі в Амстердамі. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією видання, поліція отримала повноваження зупиняти перехожих і перевіряти їхні документи. Зазначається, що вболівальників Маккабі переслідували, ображали й обкидали феєрверками в різних районах міста.

🇳🇱🇮🇱В Амстердамі після матчу між «Аяксом» та «Маккабі Тель-Авів» відбулис масові напади на ізраїльських уболівальників



Нападники, частина з яких була озброєна ножами, викрикували пропалестинські гасла.



За попередніми даними, постраждали 12 осіб. Поліція затримала 57 людей. pic.twitter.com/DyJjVjUaul — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 8, 2024

«Ми бачили багато демонстрацій, багато людей, що біжать. Це було дуже, дуже страшно», – розповів Йоні Погребеці, ізраїльський футбольний уболівальник, який приїхав до Амстердаму на матч.

Посольство Ізраїлю в Нідерландах повідомило, що на вулицях скандували антиізраїльські гасла, а відео з проявами насильства ширилися у соцмережах.

Нагадаємо, що в Амстердамі пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів Аякс та Маккабі. Про це повідомляє Times of Israel. Зазначається, що напад на фанатів Маккабі Тель-Авіва стався в ніч проти 8 листопада на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної команди місцевому клубу Аякс.