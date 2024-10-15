Трамп зізнався, що Путін посвячував його у плани напасти на Україну

Кандидат в президенти США вкотре заявив своїм прихильникам, що він «чудово ладить з Путіним» та обіцяв зупинити війну

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін давно хотів напасти на Україну, однак цього не сталося раніше нібито через позицію 45-го президента США. Про це повідомляє The Telegraph.

Виступаючи на заході в мерії міста Оукс, на сході Пенсільванії, колишній президент підтвердив свої відносини з Путіним і заявив, що вторгнення в Україну ніколи не сталося б при ньому. Зокрема, Трамп знову заявив своїм прихильникам, що він «чудово ладить з Путіним».

Коментуючи рішення Путіна про вторгнення, республіканський кандидат сказав: «Це було для нього як зіниця ока, він говорив про це, але я сказав: «Ви не увійдете».

Трамп сказав, що у нього також були добрі стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, і заявив, що він покладе край війні у Східній Європі ще до того, як його оберуть президентом. За словами республіканця, він хоче, щоб «люди перестали вмирати, от і все».

«Байден нічого не зробив для цього – він навіть не розмовляв з Путіним понад рік. Це війна, яка має закінчитися, і я збираюся покласти край цій війні... Я збираюся спробувати покласти край цій війні як обраний президент», – сказав він.

Як відомо, кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні.

Нагадаємо, The Wall Street Journal вважає, що Росія готова зазнавати чи не найбільших втрат людей за час війни, в очікуванні перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

До слова, уряди європейських країн розробляють плани на випадок, якщо вони будуть змушені вступити в menage a trois («любовний трикутник») із Дональдом Трампом, який може перемогти на виборах президента США, і російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково проголосували в ключових штатах, що можуть вирішити підсумок виборів.