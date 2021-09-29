Медики готові. З 1 жовтня в Україні видаватимуть лише електронні лікарняні

В уряді підрахували, що запуск електронних лікарняних дозволить державі зекономити до 4 мільярдів гривень на рік

Місяць тому запуск е-лікарняних відтермінували через те, що не всі лікарі опанували нову систему

Усі лікарняні з 1 жовтня в Україні медики почнуть оформлювати лише в електронному форматі. Лікар муситиме внести дані до електронної системи охорони здоров’я, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

Зазначимо, що систему обіцяли повноцінно запустити ще з 1 вересня. Але через те, що не всі лікарні встигали, дату перенесли на 1 жовтня.

Загалом система е-лікарняних запрацювала у тестовому режимі з 1 червня 2021 року. Але на початок осені з 3 тисяч закладів у електронній системі змогли працювати лише 2,2 тисячі.

Станом на 27 вересня, за словами Радуцького, 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тисячі медзакладів вже оформлюють е-лікарняні, з початку роботи системи створено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність.

«Наразі лише 100 лікарень поки що не змогли налаштуватися на роботу в нових умовах, але до 1 жовтня є час, щоб «підключити» ці заклади до електронної системи», – каже Радуцький.

Лікарі тепер будуть заповнювати менше документів, а пацієнту не треба буде пам'ятати повну назву компанії, де він працює або її адресу – все автоматично потраплятиме до системи.

Також не потрібно буде повторно йти до лікарні, якщо хвороба протікає згідно з планом лікування. Лікарняний буде закриватися автоматично.

Роботодавці й бізнес в автоматичному режимі будуть отримувати інформацію про те, хто з їхніх співробітників перебуває на лікарняному. Не буде необхідності зберігати паперові лікарняні й передавати їх у Пенсійний фонд.

Після одержання інформації від медичної системи про формування медичного висновку Пенсійний фонд генерує електронний лікарняний, і його першого дня можуть побачити роботодавці й самі хворі.

Ані Пенсійний фонд, ані роботодавець під час формування електронного лікарняного не отримують інформацію про те, чим хвора людина та яке лікування їй виписали. Все має бути конфіденційно.

Влада переконана, що це дозволить побороти корупцію у цій галузі. Нині на виплату лікарняних Фонд соціального страхування витрачає мільярди гривень. Так, лише за 8 місяців 2021 року було отримано для виплат листків непрацездатності на суму майже 10 млрд грн. Співробітники Фонду фізично здатні перевірити не більше як 10% лікарняних, через що багато хто оформляє фіктивні лікарняні.

Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар виписав листів непрацездатності. Кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

В уряді підрахували, що запуск електронних лікарняних дозволить державі зекономити до 4 мільярдів гривень на рік.