Блогер, що набивав тату про Кернеса на лобі, освятив харківський ТРЦ (відео)

Хлопець пройшовся по коридорах торгового центру, а також по його ескалатору з кропилом

На відео хлопець, одягнений у чорну рясу і шапку з червоним хрестом, оббризкує будівлю торгового центру кропилом

У Харкові відомий серед містян блогер Євген Івашко вирішив освятити ТРЦ Nikolsky. Він припустив, що це місце прокляте. Тому одягнувся в костюм священника та взявся за кропило. Відео дійства Івашко опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На відео хлопець одягнений у чорну рясу, а також – шапку з червоним хрестом. Він іде з невеликим відром і оббризкує будівлю торгового центру кропилом. При цьому блогер багато разів приговорює побажання.

Зокрема, він бажав, щоб не було пожеж і не билися вікна. Також згадав про фейкові замінування, які там часто трапляються.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Женя Сивый (@panini_evgen)

«Часті підпали, мінування, вимкнення світла – це все про ТЦ Nikolsky. Подейкують, це місце прокляте. Тому я вирішив взяти ініціативу у свої руки», – підписав відео псевдо-піп.

На фоні в ролику весь час звучить відома в соцмережах пісня «Це Господь-Господь і Ісус Христос». Хлопець пройшовся по коридорах торгового центру, а також по його ескалатору.

Раніше блогер Івашко набив собі на лобі татуювання з написом «Кернес живий», присвячену міському голові Геннадію Кернесу, який помер від коронавірусу. Процес її нанесення, який зайняв близько 40 хвилин, він записав і опублікував у Tik Tok.

У соцмережі це викликало різко негативну реакцію. Користувачі вважають, що це неадекватний вчинок і коли хлопець дізнається правду про Кернеса, то дуже засмутиться. У відповідь він написав, що це його тіло.

Пізніше блогер вивів напис. Євген опублікував відеоролик на кадрах якого йому лазером видаляють тату «Кернес живий». «Тут могла бути ваша реклама. Пропозиції в директ», – підписав відео хлопець.Чому він вирішив позбутися від тату, Євген не повідомив.