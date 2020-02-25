У Туреччині екстрено сів літак через підозру на коронавірус у пасажирів



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Літак компанії Turkish Airlines екстренно сів у Туреччині

Літак компанії Turkish Airlines екстрено сів у Туреччині, повідомляється, що щонайменше у 12 осіб підвищена температура тіла

Літак компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Тегеран - Стамбул, у вівторок екстрено сів у аеропорту Анкари у зв’язку з підозрою на наявність у пасажирів коронавірусу. Про це повідомляє видання Hurriyet.

На борту літака рейсу ТК879 перебувають 132 людини, лікарі вимірюють температуру пасажирів й інші показники стану їхнього здоров'я. Зазначається, що в аеропорту Есенбога запроваджено карантинні заходи.

За даними видання, літак був розвернутий на підльоті до Стамбула, пролетівши до того майже 4 години за вказаним рейсом. Це було зроблено після запиту Міністерства охорони здоров’я Туреччини.

Повідомляється, що щонайменше у 12 осіб підвищена температура тіла.

Зазначимо, станом на вечір 24 лютого, коронавірусом у Ірані заразилися понад 60 осіб. Ще принаймні 10 громадян загинули. Більшість випадків зараження сталися в місті Кум за 120 кілометрів від Тегерана.

Також повідомлялося, що коронавірус виявили у Кувейті, Бахрейні та Афганістані. Зокрема, Кувейт повідомив про три випадки зараження, Бахрейн - про один.

Як повідомляв «Главком», українка Алла Мулявка, яка 17 років мешкає в Італії у місті Падуя, регіон Венето, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу.

Натомість, як повідомлялось, в Україні для коронавірусу «відчинені усі двері». Так, пасажирка рейсу «Рим – Київ» поскаржилася на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти пасажирів, які прибуватимуть з Італії.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

За даними від 24 лютого, майже 80 тис. людей заражені. Епідемія поширилася на 25 країн та територій світу, зокрема й на декілька європейських, а саме: у Італії, Німеччині, Франції та Фінляндії.

Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.