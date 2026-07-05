У Кракові пошкоджено могилу українського письменника Лепкого. Реакція МЗС

Георгій Тихий: «Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію»

Уночі 5 липня на Раковицькому кладовищі в польському Кракові було пошкоджене місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого – з надгробка викрадено барельєф письменника. Як інформує «Главком», про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща», – наголосив Тихий.

За його словами, Генеральне консульство України в Кракові звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста Кракова із закликом провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину, виявити осіб, причетних до його вчинення, вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

«Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому», – підкреслив речник МЗС.

Тим часом у мережі вже з’явилися фото понівеченого надгробка Лепкого.

«Поет Богдан Лепкий похований у Польщі на Раковицькому цвинтарі у Кракові. Його могила розташована на полі XXXIV (південний ряд, гробник родини Шайдзіцьких). Письменник помер 21 липня 1941 р. у Кракові й був похований у гробниці свого товариша Ігнатія Шайдзіцького, неподалік могили С. Смаль‑Стоцького. На надгробку є напис українською мовою «Богдан Лепкий поет». У 1972 р. тут було встановлено барельєф письменника роботи скульптора Григора Пецуха. Сьогодні цього барельєфа на гробниці вже немає. Боляче», – написав на своїй фейсбук-сторінці користувач Ігор Мончук.

Такий вигляд мав надгробок Богдана Лепкого до викрадення барельєфа фото: Ігор Мончук/Facebook

З місця поховання Богдана Лепкого викрадено барельєф фото: Ігор Мончук/Facebook

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що отримав лист від третього президента України Віктора Ющенка. У ньому експрезидент закликав польського прем’єра спільно працювати над українсько-польськими відносинами.