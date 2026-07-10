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Відома пара письменників розлучилася після 22 років шлюбу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Відома пара письменників розлучилася після 22 років шлюбу
Причин розставання Бондар і Андрухович не розкривали
фото з відкритих джерел

Андрій Бондар і Софія Андрухович оголосили про розставання спільною заявою

Українські письменники Андрій Бондар і Софія Андрухович оголосили про розставання. Про це вони написали у спільній заяві на своїх сторінках у Facebook, пише «Главком».

Відома пара письменників розлучилася після 22 років шлюбу фото 1
скрін із соцмережі Facebook / Andrij Bondar

«22 роки нашого спільного життя з Софією Андрухович добігли кінця. Цей факт обом непросто було прийняти, але з ним треба далі жити. Це були захопливі й дуже цікаві 22 роки. Ціла епоха. Але тепер кожне з нас піде своїм шляхом. Із вдячністю і теплотою», – написав Андрій Бондар.

Андрій Бондар (нар. 1974, Кам'янець-Подільський) – український поет, есеїст, перекладач і публіцист, один із знакових авторів свого покоління. Закінчив Києво-Могилянську академію, працював головним редактором газети Асоціації українських письменників «Література плюс», вів літературну сторінку в «Дзеркалі тижня». Лауреат премії видавництва «Смолоскип», книжку есеїстики «Церебро» визнали «Книгою року ВВС» у номінації «Есеїстика». Бондар – один із провідних перекладачів польської літератури українською, зокрема перекладав твори Вітольда Ґомбровича. Був на Євромайдані з перших днів протестів, а після 2022 року публічно коментує суспільно-політичні події.

Софія Андрухович (нар. 1982, Івано-Франківськ) – українська письменниця, перекладачка й публіцистка, донька відомого письменника Юрія Андруховича. Дебютувала 2002 року романом «Літо Мілени». Найбільшу популярність їй принесли романи «Фелікс Австрія» (2014), за яким зняли фільм «Віддана», та масштабна «Амадока» (2020) обсягом понад 800 сторінок – один із найбільших сучасних українських романів. Обидві книжки відзначені премією «Книга року ВВС» та «ЛітАкцент року», а «Амадока» здобула премію імені Шолом-Алейхема та Міжнародну премію імені Германа Гессе. Андрухович також перекладає з англійської та польської, зокрема твори Кадзуо Ішіґуро.

Пара одружилася на початку 2000-х, і впродовж багатьох років письменники нерідко з'являлися в спільних інтерв'ю та літературних проєктах. У 2008 році в них народилася донька Варвара.

Причин розставання Бондар і Андрухович не розкривали, обмежившись спільною заявою на своїх сторінках у соцмережі. Обоє й надалі лишаються активними в українському літературному житті: Бондар продовжує публіцистичну та перекладацьку діяльність, а Андрухович наразі готує нові тексти після виходу роману «Катананхе» (2024), який вийшов уже під час повномасштабної війни.

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Теги: Австрія Софія література Facebook фільм розлучення письменниця соцмережі

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