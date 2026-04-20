Письменник Капранов поскаржився на організаторів «Книжкового Арсеналу»: подробиці скандалу

glavcom.ua
фото: скриншот Брати Капранови/Facebook

Віталій Капранов мав взяти участь у двох книжкових фестивалях столиці 
 

Український письменник та видавець Віталій Капранов не зможе провести презентацію своєї нової книги на фестивалі «Книжковий Арсенал». Також митець розкритикував організаторів заходу «Книжкова країна» на ВДНГ та пояснив причину конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на допис.

Як пояснив Капранов, презентація «Великої книги з історії України» на «Книжковій країні» мала б відбутися 24 квітня. Однак між ним та організаторами виникло непорозуміння. За словами письменника, йому виділили час та місце на ВДНГ у п’ятницю о 12 годині дня. Однак Капранов попросив про перенесення часу, адже посеред робочого дня навряд чи прийде багато відвідувачів.

«Ми сказали, що зранку в робочий день люди навряд чи приїдуть на презентацію і ввічливо попрохали перенести на суботу чи неділю, ну або хоч би ближче до вечора, але нам сказали, що іншого часу немає. Тобто для нас немає, для інших час є», – пояснив письменник.

Письменник наголосив, що два роки тому він допоміг організаторам під час підготовки першого фестивалю. Однак цьогоріч поступок натомість не отримав. «Отак от організатори віддячили за допомогу – ну а що, два роки минуло, що там згадувати, було – загуло. Але ж банальна вдячність має бути? Ми не вимагаємо нічого надмірного – стенд наш пересунули в куток – чорт із вами, але просто виділити нормальний час для презентації можна було? Чи треба ходити, у ноги кланятися?» – йдеться у повідомленні.

Водночас письменник зазначив, що він усе ж таки буде присутній на фестивалі та зможе підписати свої книги для охочих. «Для читачів уточню – Велика книга з історії України буде на нашому стенді К27, це праворуч від головної алеї, дорогою до фудкорту, обернете голову, одразу побачите. І я там буду, і ручку візьму, щоби підписувати книжки», – зауважив він.

Водночас на цьому неприємності для письменника не закінчилися. За його словами, «Книжковий Арсенал» не допустив його до участі. «Написали, що «отримали чимало запитів від волонтерських та військових ініціатив», місця мало, вас багато, а тому вас не відібрали. Ховати свавілля за спинами волонтерів та військових – це підлий номер. Хто був торік на Арсеналі, той бачив велетенські порожні площі й може оцінити аргументацію», – зазначає митець.

Проте, як стверджує Капранов, питання не в кількості місць. Торік він розкритикував організаторів, звинувативши їх у несправедливому відборі учасників. Тож, на думку автора, саме через це його не допустили до участі цього року.

«Але насправді причина відмови полягає в тому, що минулого року на зустрічі із читачами (яку, до речі, призначили на 10 ранку в суботу) я сказав, що організатори забагато на себе беруть, відбираючи на свій смак учасників (а насправді не на смак, а за іншою системою, яка по-простому зветься корупцією), і порівняв їх із мишами на елеваторі, які вважають зерно своєю власністю», – пояснив автор допису. До слова, Капранов зауважив, що останні роки організатори подібних заходів щороку зменшували розмір його стенда, торік довівши його до мінімуму.

Під дописом Віталія Капранова схожими ситуаціями поділилися й інші письменники. За словами українського письменника Андрія Кокотюхи, йому теж відмовив «Книжковий Арсенал» у розміщенні його стенда на фестивалі. 

«Книжковий Арсенал» мені як автору найбільшої кількості книжок в Україні відмовив минулого року в праві та можливості заплатити гроші за можливість розміщення власного стенду. Було 10 пунктів, чому Кокотюха рилом не вийшов. Цього року я спробував упасти на хвіст видавцям – партнерам. Але їм усім «Арсенал» скоротив площі. Партнерську книгарню, яка готова була мене пустити до себе, взагалі не пустили на «Арсенал». Мені сказали неофіційно: це робиться для розширення так званих дискусійних майданчиків. Для поп****ь про ліволібералізм, фемінізм та горбаті гори. «Арсенал» запросто і легко може це робити, не обмежуючи кількості учасників, беручи з них гроші за оренду. Жадан сказав: більше на Арсенал ні ногою. Жадан», – йдеться у коментарі.

фото: скриншот Брати Капранови/Facebook
Також про недопуск до книжкового фестивалю у коментарях висловилася письменниця Лариса Ніцой. Авторка заявила, що вже два роки отримує відмови на її заявки на участь у «Книжковому Арсеналі».

«Крім того, що я дитяча письменниця, я ще й казкотерапевтка. Мене запрошують із заняттями казкотерапії до українців за кордон. Подавала два роки поспіль на книжкову країну заявку на казкотерапевтичний активітет «Написання колективної казки» «Як українці перемогу здобули». Відмовили. В організаторів відсутнє розуміння», – написала Лариса Ніцой.

фото: скриншот Брати Капранови/Facebook
Нагадаємо, Віталій Капранов гостро розкритикував організацію «Книжкового Арсеналу», який відбувся на минулому тижні. На думку письменника, поведінка організаторів заходу є проявом свавілля та зловживання владою, що може масштабуватися до рівня держави. 

