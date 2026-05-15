Путін підписав указ про видачу паспортів РФ жителям Придністров'я

Росія давно застосовує схожу практику на захоплених та підконтрольних їй територіях

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний портал правової інформації Росії.

Хто матиме право на паспорт

Відповідно до документа, право на спрощене отримання громадянства РФ матимуть повнолітні іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають у Придністров'ї. Для подачі заяви достатньо досягти 18-річного віку й підтвердити постійне проживання в регіоні – відповідно до положень федерального закону «Про громадянство Російської Федерації».

Окрема норма стосується вразливих категорій осіб. Так, отримати громадянство зможуть:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

недієздатні особи.

Від їхнього імені заяву подають законні представники або керівники установ, де такі особи перебувають. Указ набрав чинності з дня офіційного опублікування.

Черговий крок «паспортизації»

У Кремлі рішення пояснили «захистом прав і свобод людини та громадянина» з посиланням на норми міжнародного права. Однак Росія давно застосовує схожу практику на захоплених та підконтрольних їй територіях: аналогічний механізм вже діяв щодо мешканців тимчасово окупованих територій України, а також Південної Осетії та Абхазії.

Придністров'я – невизнаний регіон Молдови на лівому березі Дністра, де з початку 1990-х років розміщені російські військові. За даними російського посольства у Молдові, там уже проживає близько 215 тисяч громадян РФ – переважна більшість зосереджена саме в Придністров'ї. Водночас більшість мешканців регіону паралельно мають молдовське громадянство.

Українська влада неодноразово кваліфікувала масову видачу російських паспортів як інструмент політичного і військового впливу Кремля, а не гуманітарний жест. Ця практика, на думку аналітиків, слугує насамперед для обґрунтування майбутніх претензій Москви на «захист власних громадян» – тієї самої риторики, яку Росія вже використовувала перед агресією на Донбасі та у Грузії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що економіка Придністров'я руйнується через припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року: промислове виробництво впало на 27%, а реальний ВВП скоротився майже на 18%.

До слова, Молдова у співпраці з ЄС та США розробляє план реінтеграції невизнаного регіону. Держприкордонслужба України при цьому не фіксує жодної військової активності з придністровського напрямку.