Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін підписав указ про видачу паспортів РФ жителям Придністров'я

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Путін підписав указ про видачу паспортів РФ жителям Придністров'я
Росія давно застосовує схожу практику на захоплених та підконтрольних їй територіях
Фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Указ поширюється на повнолітніх іноземців і осіб без громадянства, які постійно проживають у невизнаному регіоні

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний портал правової інформації Росії. 

Хто матиме право на паспорт

Відповідно до документа, право на спрощене отримання громадянства РФ матимуть повнолітні іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають у Придністров'ї. Для подачі заяви достатньо досягти 18-річного віку й підтвердити постійне проживання в регіоні – відповідно до положень федерального закону «Про громадянство Російської Федерації».

Окрема норма стосується вразливих категорій осіб. Так, отримати громадянство зможуть:

  • діти-сироти;
  • діти, позбавлені батьківського піклування;
  • недієздатні особи.

Від їхнього імені заяву подають законні представники або керівники установ, де такі особи перебувають. Указ набрав чинності з дня офіційного опублікування. 

Черговий крок «паспортизації»

У Кремлі рішення пояснили «захистом прав і свобод людини та громадянина» з посиланням на норми міжнародного права. Однак Росія давно застосовує схожу практику на захоплених та підконтрольних їй територіях: аналогічний механізм вже діяв щодо мешканців тимчасово окупованих територій України, а також Південної Осетії та Абхазії.

Придністров'я – невизнаний регіон Молдови на лівому березі Дністра, де з початку 1990-х років розміщені російські військові. За даними російського посольства у Молдові, там уже проживає близько 215 тисяч громадян РФ – переважна більшість зосереджена саме в Придністров'ї. Водночас більшість мешканців регіону паралельно мають молдовське громадянство.

Українська влада неодноразово кваліфікувала масову видачу російських паспортів як інструмент політичного і військового впливу Кремля, а не гуманітарний жест. Ця практика, на думку аналітиків, слугує насамперед для обґрунтування майбутніх претензій Москви на «захист власних громадян» – тієї самої риторики, яку Росія вже використовувала перед агресією на Донбасі та у Грузії. 

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що економіка Придністров'я руйнується через припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року: промислове виробництво впало на 27%, а реальний ВВП скоротився майже на 18%.

До слова, Молдова у співпраці з ЄС та США розробляє план реінтеграції невизнаного регіону. Держприкордонслужба України при цьому не фіксує жодної військової активності з придністровського напрямку.

Читайте також:

Теги: росія Молдова Придністров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як пожежі показують слабкість Путіна
Чому чорний дим Туапсе важливий
1 травня, 13:43
РФ облаштовує базу для швидкісних дронів
ЗМІ: Росія наростила інфраструктуру для реактивних дронів поблизу України
24 квiтня, 19:49
Повстанці вибили союзників РФ із Кідала
Росія втратила контроль над символічним містом у африканській країні
28 квiтня, 13:37
За даними російських медіа, жінку звати Світлана Денисенко
13 років за 100 тис. рублів. Росіянка отримала вирок за донат для ЗСУ
1 травня, 05:25
Туапсе – після удару по нафтобазі
WSJ: Удари по нафтовій інфраструктурі РФ не зупинили експорт нафти
3 травня, 03:31
Безпілотники атакували Ленінградську область
Безпілотники атакували Ленінградську область
3 травня, 04:33
Військовий розповів про підготовку спецназівців
Командир «Омеги» розкрив деталі підготовки спецпризначенців
7 травня, 07:57
Прольоти безпілотників та роботу ППО фіксували у багатьох районах Московської області
Під Москвою атаковано військову частину (відео)
7 травня, 06:23
Генштаб підтвердив ураження
Генштаб заявив про ураження арсеналу ракетно-артилерійського управління «Кедровка»
8 травня, 19:56

Політика

Сибіга: Спецтрибунал щодо агресії РФ засідатиме в Гаазі
Сибіга: Спецтрибунал щодо агресії РФ засідатиме в Гаазі
Путін підписав указ про видачу паспортів РФ жителям Придністров'я
Путін підписав указ про видачу паспортів РФ жителям Придністров'я
Сі Цзіньпін восени приїде до США на запрошення Трампа
Сі Цзіньпін восени приїде до США на запрошення Трампа
Афганістан готовий відправити заробітчан до Росії
Афганістан готовий відправити заробітчан до Росії
Президент Латвії назвав умови для формування уряду після відставки Сіліні
Президент Латвії назвав умови для формування уряду після відставки Сіліні
Судно з краденим українським зерном намагається зайти в турецький порт – посол
Судно з краденим українським зерном намагається зайти в турецький порт – посол

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
14 травня, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
14 травня, 01:29

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua