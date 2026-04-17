Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Молдова взялася за війська РФ у Придністров’ї: ухвалено жорстке рішення

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Кишинів оголосив керівництво російського контингенту небажаним і фактично заблокував їм вільне пересування за межі регіону

Молдова оголосила небажаними представників командування оперативної групи російських військ, які незаконно перебувають у Придністров’ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Newsmaker.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що йдеться про керівництво оперативної групи російських військ (ОГРВ), розміщеної на території невизнаного Придністров’я.

«Ці люди оголошені небажаними на території Республіки Молдова, і причина дуже проста та конкретна: російська армія незаконно перебуває на території Республіки Молдова. Саме це ми сказали, ми наважилися та прийняли це рішення – оголосити їх персонами нон ґрату», – сказав Гросу.

За його словами, ці особи повинні прибути на територію, яку контролює уряд Молдови, для оформлення легального статусу. Інакше вони не зможуть виїжджати за межі Придністров’я.

Рішення означає суттєве обмеження свободи пересування російських військових у регіоні. Якщо особи зі списку спробують перетнути контрольно-пропускні пункти на правий берег Дністра або залишити країну через міжнародний аеропорт Кишинева, їх можуть затримати та депортувати.

За даними місцевих медіа, до списку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, його заступники Дмитро Опалєв, Сергій Машенко та Сергій Ширшов, начальник штабу Марат Ярулін, а також Олексій Богомолов, якого пов’язують із незаконним фінансуванням групи.

У Міграційній інспекції Молдови повідомили, що з початку року 76 іноземців були оголошені небажаними на термін від п’яти до п’ятнадцяти років. Серед них є і представники неконституційних військових формувань.

Придністров’я – це вузька територія вздовж лівого берега річки Дністер, яка фактично контролюється невизнаним сепаратистським утворенням, що називає себе «Придністровська Молдавська Республіка». Після збройного конфлікту 1992 року регіон відокремився від центральної влади Молдови та існує за підтримки Росії, зокрема через політичний вплив і присутність російських військ. Жодна держава-член ООН не визнає його незалежності, тому з погляду міжнародного права Придністров’я є частиною Молдови.

Нагадаємо, що економіка невизнаного Придністровського регіону, який цивілізований світ вважає окупованою Росією територією, переживає глибоку кризу на тлі енергетичних проблем і геополітичної нестабільності. 

За даними української розвідки, експорт регіону скоротився майже на 60%, а імпорт – на 24,5%. Про це свідчить і нова бюджетно-податкова концепція на 2027–2029 роки, ухвалена в Тирасполі – столиці невизнаного проросійського анклаву. 

Читайте також:

Теги: Молдова Придністров'я окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 15 квітня
Лінія фронту станом на 15 квітня 2026. Зведення Генштабу
15 квiтня, 22:18
Ситуація на фронті 13 квітня
Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу
13 квiтня, 22:17
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
13 квiтня, 16:00
Ситуація на фронті 10 квітня
Лінія фронту станом на 10 квітня 2026. Зведення Генштабу
10 квiтня, 22:30
Нині триває 1505-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року
8 квiтня, 08:24
Ситуація на фронті 6 квітня
Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу
6 квiтня, 22:15
За матеріалами справи, під командуванням Кісєля підрозділи з’єднання атакували населені пункти у Чернігівській та Сумській областях
Наказував обстрілювати цивільних. Генерал РФ Кісєль отримав підозру
26 березня, 16:22
РФ з початку війни втратила 24 263 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 22 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
22 березня, 06:55
Ситуація на фронті 21 березня
Лінія фронту станом на 21 березня 2026. Зведення Генштабу
21 березня, 22:55

Соціум

РФ розгорнула три таємні бази: призначення об’єктів невідоме
РФ розгорнула три таємні бази: призначення об’єктів невідоме
Молдова взялася за війська РФ у Придністров’ї: ухвалено жорстке рішення
Молдова взялася за війська РФ у Придністров’ї: ухвалено жорстке рішення
США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди
США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди
Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки
Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки
У РФ виявлено новий випадок мавпячої віспи: вірус починає поширюватися в країні
У РФ виявлено новий випадок мавпячої віспи: вірус починає поширюватися в країні
РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї
РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua