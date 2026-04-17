Кишинів оголосив керівництво російського контингенту небажаним і фактично заблокував їм вільне пересування за межі регіону

Молдова оголосила небажаними представників командування оперативної групи російських військ, які незаконно перебувають у Придністров’ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Newsmaker.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що йдеться про керівництво оперативної групи російських військ (ОГРВ), розміщеної на території невизнаного Придністров’я.

«Ці люди оголошені небажаними на території Республіки Молдова, і причина дуже проста та конкретна: російська армія незаконно перебуває на території Республіки Молдова. Саме це ми сказали, ми наважилися та прийняли це рішення – оголосити їх персонами нон ґрату», – сказав Гросу.

За його словами, ці особи повинні прибути на територію, яку контролює уряд Молдови, для оформлення легального статусу. Інакше вони не зможуть виїжджати за межі Придністров’я.

Рішення означає суттєве обмеження свободи пересування російських військових у регіоні. Якщо особи зі списку спробують перетнути контрольно-пропускні пункти на правий берег Дністра або залишити країну через міжнародний аеропорт Кишинева, їх можуть затримати та депортувати.

За даними місцевих медіа, до списку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, його заступники Дмитро Опалєв, Сергій Машенко та Сергій Ширшов, начальник штабу Марат Ярулін, а також Олексій Богомолов, якого пов’язують із незаконним фінансуванням групи.

У Міграційній інспекції Молдови повідомили, що з початку року 76 іноземців були оголошені небажаними на термін від п’яти до п’ятнадцяти років. Серед них є і представники неконституційних військових формувань.

Придністров’я – це вузька територія вздовж лівого берега річки Дністер, яка фактично контролюється невизнаним сепаратистським утворенням, що називає себе «Придністровська Молдавська Республіка». Після збройного конфлікту 1992 року регіон відокремився від центральної влади Молдови та існує за підтримки Росії, зокрема через політичний вплив і присутність російських військ. Жодна держава-член ООН не визнає його незалежності, тому з погляду міжнародного права Придністров’я є частиною Молдови.

Нагадаємо, що економіка невизнаного Придністровського регіону, який цивілізований світ вважає окупованою Росією територією, переживає глибоку кризу на тлі енергетичних проблем і геополітичної нестабільності.

За даними української розвідки, експорт регіону скоротився майже на 60%, а імпорт – на 24,5%. Про це свідчить і нова бюджетно-податкова концепція на 2027–2029 роки, ухвалена в Тирасполі – столиці невизнаного проросійського анклаву.