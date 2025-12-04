Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдова розробляє план реінтеграції Придністров’я спільно з Євросоюзом і США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Молдова розробляє план реінтеграції Придністров’я спільно з Євросоюзом і США
Віцепрем’єр з реінтеграції заявив, що про план стане відомо публічно «у слушний момент»
фото з відкритих джерел

Молдовська влада готує план об’єднання країни

Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь підтвердив, що влада Молдови у співпраці з ЄС та США готує план об’єднання країни. За його словами, про напрацювання стане відомо публічно «у слушний момент».

«Ми справді активно працюємо над стратегією, чи «дорожньою картою» реінтеграції. Але, як ви знаєте, чутливі питання потребують обережності. Нам потрібно продумати кроки, які з часом дадуть результат. Ми не можемо розповідати про усі її кроки у реальному часі, тому що це може зашкодити», – сказав він.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду закликала Європейський Союз забезпечити «постійну взаємодію» та «чіткість» на шляху європейської інтеграції її країни. Заява зроблена на тлі побоювань, що процес вступу Молдови може бути уповільнений через позицію Угорщини щодо початку переговорів з Україною.

Майя Санду підкреслила, що Молдова, яка подала заявку на членство майже одночасно з Україною у 2022 році, «продемонструвала рішучість і виконала свої зобов’язання» з моменту офіційного початку переговорів у червні 2024 року. Санду заявила, що членство її країни «набуло глибшого значення» після повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Молдова Придністров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС Молдови ще 13 лютого оголосило про підготовку заходів для закриття в Кишиневі «Русского дома»
Новий уряд Молдови, який очолив бізнесмен з України, закриває російський культурний центр
5 листопада, 12:15
«Укрзалізниця» заявила, що потяг № 99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в трьох містах Молдови
«Укрзалізниця» додає нові зупинки для поїзда Київ-Бухарест у Молдові
11 листопада, 09:20
Уламки російського безпілотника біля МЗС Молдови
Молдова вручила ноту протесту російському послу через падіння безпілотника
26 листопада, 21:48
Парламент Молдови ухвалив рішення про закриття Російського центру науки і культури в Кишиневі
Парламент Молдови проголосував за закриття російського культурного центру
28 листопада, 04:10
Російський безпілотник, що впав у Молдові, перед входом до будівлі Міністерства оборони Молдови
ЄС інвестує €20 млн у захист неба Молдови
1 грудня, 05:34
Молдова планує обмежити піротехніку через екологію та безпеку
Феєрверки під забороною? Молдова розглядає обмеження на свята
1 грудня, 21:31
Амбітні терміни вступу до ЄС озвучили для Чорногорії та Албанії
Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – Єврокомісія
5 листопада, 11:20
Дрон впав на дах будинку в Молдові
Шість дронів РФ порушили повітряний простір Молдови, один із них упав на будинок
25 листопада, 10:42
Молдова приваблює мандрівників своєю автентичністю, «міцним» характером та поєднанням культур
Краще за Грецію: низькі ціни зробили маленьку країну туристичним хітом
2 грудня, 08:37

Політика

Інститут миру США перейменовано на честь Трампа
Інститут миру США перейменовано на честь Трампа
Молдова розробляє план реінтеграції Придністров’я спільно з Євросоюзом і США
Молдова розробляє план реінтеграції Придністров’я спільно з Євросоюзом і США
Британія та Норвегія створюють спільний флот для відстеження російських кораблів
Британія та Норвегія створюють спільний флот для відстеження російських кораблів
США відклали санкції проти китайської розвідки задля торговельного перемир'я – FT
США відклали санкції проти китайської розвідки задля торговельного перемир'я – FT
Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки
Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua