Молдова розробляє план реінтеграції Придністров’я спільно з Євросоюзом і США

Молдовська влада готує план об’єднання країни

Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь підтвердив, що влада Молдови у співпраці з ЄС та США готує план об’єднання країни. За його словами, про напрацювання стане відомо публічно «у слушний момент».

«Ми справді активно працюємо над стратегією, чи «дорожньою картою» реінтеграції. Але, як ви знаєте, чутливі питання потребують обережності. Нам потрібно продумати кроки, які з часом дадуть результат. Ми не можемо розповідати про усі її кроки у реальному часі, тому що це може зашкодити», – сказав він.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду закликала Європейський Союз забезпечити «постійну взаємодію» та «чіткість» на шляху європейської інтеграції її країни. Заява зроблена на тлі побоювань, що процес вступу Молдови може бути уповільнений через позицію Угорщини щодо початку переговорів з Україною.

Майя Санду підкреслила, що Молдова, яка подала заявку на членство майже одночасно з Україною у 2022 році, «продемонструвала рішучість і виконала свої зобов’язання» з моменту офіційного початку переговорів у червні 2024 року. Санду заявила, що членство її країни «набуло глибшого значення» після повномасштабної війни в Україні.