Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву

Москва вкотре заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по українській столиці. Про це повідомляє інформує «Главком» з посиланням на російські медіа.

Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ.

«Масований ракетний удар може бути завданий по Києву в разі спроб реалізувати погрози Зеленського 9 травня», – заявила Захарова.

Паралельно з погрозами Захарова розкритикувала дії президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він нібито «не віддавав наказу про припинення вогню» у період 5–6 травня. Захарова назвала оголошене Україною перемир’я «спробою перехопити ініціативу».

«Зеленський взагалі не віддавав наказу про припинення вогню в період 5–6 травня. Оголошення ним певного перемир'я продиктоване спробою перебити ініціативу Росії та надважким становищем ЗСУ на фронті», – наголосила Марія Захарова.

«Главком» писав, що Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.

Українська сторона наголосила на готовності до припинення вогню, проте застерегла, що на будь-яку агресію з боку РФ буде негайна дзеркальна відповідь. Проте задекларована тиша була порушена майже одразу. Вже о 00:05 у Дніпрі пролунав вибух, а в Харківській області майже всю ніч літали дрони.