Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву
Кремль знову погрожує Україні ударом
фото з відкритих джерел

Москва вкотре заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву

Офіційна представниця міністерства закордонних справ  Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по українській столиці. Про це повідомляє інформує «Главком» з посиланням на російські медіа.

Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ. 

«Масований ракетний удар може бути завданий по Києву в разі спроб реалізувати погрози Зеленського 9 травня», – заявила Захарова.

Паралельно з погрозами Захарова розкритикувала дії президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він нібито «не віддавав наказу про припинення вогню» у період 5–6 травня. Захарова назвала оголошене Україною перемир’я «спробою перехопити ініціативу».

«Зеленський взагалі не віддавав наказу про припинення вогню в період 5–6 травня. Оголошення ним певного перемир'я продиктоване спробою перебити ініціативу Росії та надважким становищем ЗСУ на фронті», – наголосила Марія Захарова.

«Главком» писав, що Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту. 

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва. 

Українська сторона наголосила на готовності до припинення вогню, проте застерегла, що на будь-яку агресію з боку РФ буде негайна дзеркальна відповідь. Проте задекларована тиша була порушена майже одразу. Вже о 00:05 у Дніпрі пролунав вибух, а в Харківській області майже всю ніч літали дрони.

Читайте також:

Теги: авіаудар війна росія Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський наступ буксує: що вирішить результат боїв під Гуляйполем
Головна дилема ЗСУ перед битвою за Оріхів. Огляд фронту
10 квiтня, 10:10
Четвертий за обсягами переробки нафтопереробний завод РФ призупинив свою діяльність
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу – Reuters
8 квiтня, 05:12
Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії
Ураження нафтобази у Феодосії: Генштаб повідомив деталі
8 квiтня, 16:19
Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
Іран заявив, що Ормузька протока залишиться закритою до укладення рамкової угоди з США
12 квiтня, 02:28
У російському Череповці (Вологодська область) горить завод
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
13 квiтня, 16:55
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 894 танки
Втрати ворога станом на 29 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
29 квiтня, 06:57
Швеція затримала судно Caffa після міжнародного запиту
Швеція перехопила судно із краденим українським зерном
30 квiтня, 14:27
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
4 травня, 05:45
Піротехніки вилучили вибухонебезпечний предмет та транспортували на спеціально обладнаний підривний майданчик
На Київщині жителі знайшли бойову частину дрона «Герань-2»
Сьогодні, 08:48

Політика

Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву
Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву
Удар на 1500 км: стратегічний нафтовий вузол у Пермі знову у вогні (фото, відео)
Удар на 1500 км: стратегічний нафтовий вузол у Пермі знову у вогні (фото, відео)
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов на волю
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов на волю
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
Біля Ормузької протоки застрягли понад тисячу суден
Біля Ормузької протоки застрягли понад тисячу суден
Євродепутат вербує колег для поїздки до Росії на форум Путіна – Politico
Євродепутат вербує колег для поїздки до Росії на форум Путіна – Politico

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua