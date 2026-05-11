Індія відмовилась від російського скрапленого газу – Reuters

Наталія Порощук
Танкер, що прямував до Індії, опинився в підвішеному стані
фото: Reuters

Судно відстежувалося, попри те, що по документах вантаж не є російським

Індія відмовилася від пропозиції РФ про закупівлю скрапленого природного газу, який підпадає під санкції США, попри дефіцит палива через загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Унаслідок цього танкер, що прямував до Індії, опинився у невизначеному становищі, поки сторони продовжують переговори щодо вантажів, дозволених до постачання.

«Така позиція підкреслює тендітний баланс, якого прагне досягти третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі між забезпеченням енергопостачання та уникненням вантажів СПГ, на які США наклали санкції, які важче приховати і які несуть більший ризик порушення вимог. Це також підкреслює обмеженість можливостей Москви переорієнтувати свій експорт СПГ на нові ринки», – пише агентство.

Джерело додало, що судно відстежувалося, попри те, що по документах вантаж не є російським.

Нагадаємо, вантаж скрапленого природного газу із російського заводу «Портова», який перебуває під санкціями США, прямував до Індії. Йдеться про танкер Kunpeng. Завод «Портова» на Балтійському морі має потужність близько 1,5 млн тонн СПГ на рік і працює з 2022 року, однак його експорт суттєво обмежений санкціями, запровадженими після повномасштабної війни РФ проти України.

До слова, Європейський Союз у перші чотири місяці 2026 року закупив рекордний обсяг газу з російського проєкту «Ямал СПГ» та майже витратив на нього €4 млрд.

Індія відмовилась від російського скрапленого газу – Reuters
Північна Корея заробила половину ВВП на допомозі Росії у війні проти України
Євросоюз готує нові санкції проти РФ: Politico оприлюднило перелік обмежень
Трамп зобов'язав федеральні агентства закуповувати лише американську продукцію
Нетаньягу заявив, що фінансова підтримка Ізраїлю з боку США буде «зведена до нуля»
Нафтовий ринок відреагував зростанням цін на відмову Трампа від мирної пропозиції Ірану
