Сибіга гостро відповів на запитання пропагандистів про зустріч із Путіним (відео)

Очільник українського МЗС пояснив, чому ніяк не відбудуться перемовини між Україною та РФ

Кремлівські пропагандисти на полях Анталійського дипломатичного форуму запитали в міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, коли відбудеться зустріч російського диктатора Вололимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Лаконічна відповідь дипломата потрапила на відео, повідомляє «Главком».

Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися Путіним, але кремлівський диктатор ховається.

👀«Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Чому той ховається?»: глава МЗС України коротко поспілкувався з російськими пропагандистами pic.twitter.com/SiMVZj3v3N — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2026

«Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання: чому він ховається?» – відповів очільник МЗС на запитання пропагандистів.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга в межах Анталійського дипломатичного форуму заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним за участі очільника Туреччини Реджепа Ердогана і американського лідера Дональда Трампа.

Нагадаємо, переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

Напередодні речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають «лише у кількох кілометрах».

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.