9 травня стало переломним. І ось чому

Переломне 9 травня

Що ж багато в чому це 9 травня стало переломним. Від страху наших ударів до відсутності впливових лідерів на параді. Однак, є ще одна цікава змінна, яка вказує на перелом – вперше російська армія не намагалась щось захопити до дня перемоги.

Щороку орки озвіріло намагались взяти якийсь символічний населений пункт як приз до 9 травня. У 22-му це мав бути Маріуполь – взяли тільки 20 травня. У 23-му це мав бути Бахмут – взяли тільки 20 травня. У 2024 це мав бути Часів Яр – формально досі не взяли. У 2025 це мав бути Торецьк і Покровськ – перший взяли в тільки в серпні, а другий в січні 2026.

І ось в перше ніяких трофеїв до свята. Навіть спроб нормальних не було.

Ні, це не означає поки злому на фронті. Навпаки, орки активно перегруповуються і готуються «решетильно» розбити ЗСУ. Але це таки серйозний сигнал про справжній злам в моральному стані ворога.