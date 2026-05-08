Україна офіційно дозволила РФ провести парад на 9 травня: указ Зеленського

Президент постановив дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №374/2026.

«Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація). На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння», – йдеться в указі.

Зокрема, в указі зазначається квадрат Красної площі:

55.754413 37.617733;

55.755205 37.619181;

55.753351 37.622854;

55.752504 37.621538.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією оголошено режим тиші.

Як повідомлялося, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Зауважимо, станом на ранок п’ятниці, 8 травня, Росія не продемонструвала навіть імітаційної готовності до деескалації. Навпаки, ворог посилив тиск на позиції українських захисників, провівши низку штурмових операцій. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме дзеркально на кожну атаку.

До слова, російський диктатор Володимир Путін переймається за парад 9 травня у Москві, тому не лише оголосив перемир’я, а ще й лякає ударами по Києву. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.