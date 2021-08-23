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    Делегація США прибула на Кримську платформу

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    Делегацію США в Україні очолила міністр енергетики Дженніфер Гренголм&nbsp; - Делегація США прибула на Кримську платформу
    Делегацію США в Україні очолила міністр енергетики Дженніфер Гренголм 
    Фото з відкритих джерел

    Міністр енергетики США виступить на саміті Кримської платформи від імені президента США Джо Байдена

    Делегація США на чолі з міністром енергетики Дженніфер Гренголм прибула до Києва на саміт «Кримська платформа» та святкування з нагоди Дня Незалежності України.

    «23 серпня делегація візьме участь у саміті Кримської платформи, а міністр Гренголм виступить від імені президента Байдена і Сполучених Штатів», – повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

    Зазначається, що 24 серпня делегація приєднається до президента Володимира Зеленського і почесних гостей на військовому параді до 30-ї річниці Незалежності України на Майдані Незалежності.

    Міністр Дженніфер Гренголм також зустрінеться з міністром енергетики України Германом Галущенком, міністром інфраструктури Олександром Кубраковим і прихильниками чистої енергетики, щоб обговорити зусилля з взаємодії для більш безпечного і сталого енергетичного майбутнього України.

    Нагадаємо, саміт «Кримська платформа» пройде в Києві 23 серпня. Засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

    22 серпня до Києва прибув голова Європейської Ради Шарль Мішель.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду.

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    Теги: Крим Київ США Джозеф Байден саміт День Незалежності
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    Делегація США прибула на Кримську платформу