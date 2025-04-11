У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві о 18:45 було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що вночі, 10 квітня, окупанти атакували Київ «шахедами». У столиці працювала ППО. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.