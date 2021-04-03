У Києві утворилися черги за спецпропусками: що відбувається

У Києві люди мало не б'ються через спецпропуски на транспорт

Порядок оформлення перепусток був оприлюднений лише в четвер, 1 квітня

На тлі карантину в Києві, який був посилений через зростання числа хворих COVID-19, під Департаментом КМДА утворюються черги з людей, які намагаються оформити спецпропуски для проїзду в транспорті. Про це повідомляє Право ТВ.

Вже з 5 квітня в столиці діятимуть обмеження на рух громадського транспорту, а проїздом можуть скористатися лише співробітники підприємств критичної інфраструктури.

Через посилення карантину утворився натовп під Департаментом КМДА, який приймає заявки для оформлення спецперепусток для проїзду в громадському транспорті. Але людям не повідомляють, коли саме їм оформлять документи і чи зареєстрована їх заявка.

Журналісти додають, що порядок оформлення перепусток був оприлюднений лише в четвер, 1 квітня, тому у підприємств було трохи часу для підготовки і складання заяв, через що і утворилася черга.

Додамо, що влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.

Також Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження.

Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.