У Києві скасують плату за паркування авто: названо дату
Столична влада розширює пільги та преференції на час дії жорсткого карантину
Влада Києва розширює перелік пільг та преференцій для малого і середнього бізнесу на час дії посиленого карантину.
Про це сьогодні заявив мер міста Віталій Кличко.
Зокрема, плата за паркування автомобілів у столиці буде скасована з 5 квітня.
«З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства «Київтранссервіс», – сказав Кличко.
При цьому він визнав, що цей захід призведе до втрат міського бюджету.
«Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям. Всі виклики ми повинні подолати разом. Спільними зусиллями!», – підкреслив Кличко.
Раніше у КМДА пояснили, як отримати спецперепустки для проїзду у транспорті.