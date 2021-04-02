У Києві скасують плату за паркування авто: названо дату

З 5 квітня до завершення дії локдауну власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках «Київтранссервісу»

Столична влада розширює пільги та преференції на час дії жорсткого карантину

Влада Києва розширює перелік пільг та преференцій для малого і середнього бізнесу на час дії посиленого карантину.

Про це сьогодні заявив мер міста Віталій Кличко.

Зокрема, плата за паркування автомобілів у столиці буде скасована з 5 квітня.

«З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства «Київтранссервіс», – сказав Кличко.

При цьому він визнав, що цей захід призведе до втрат міського бюджету.

«Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям. Всі виклики ми повинні подолати разом. Спільними зусиллями!», – підкреслив Кличко.

Раніше у КМДА пояснили, як отримати спецперепустки для проїзду у транспорті.