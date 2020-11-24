У КМДА прозвітували про завантаженість коронавірусних лікарень

Потрібно акцентувати на тому, що зробити, аби на те ліжко не потрапити! – наголосила Гінзбург

Пацієнти з Covid-19 перебувають у 22 лікарняно-профілактичних закладах столиці

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург розповіла про ситуацію із завантаженістю столичних лікарень.

В інтерв’ю «Главкому» директорка зазначила, що завантаження коливається від 50% до 70%.

«Сьогодні на ранок – 55%. Пацієнти з Covid-19 перебувають у 21 нашому лікарняно-профілактичному закладі. Нині ми готуємо ще 5 закладів. Але ж знову таки: потрібно не акцентувати увагу на ліжках! Потрібно акцентувати на тому, що зробити, аби на те ліжко не потрапити! Саме тому треба дотримуватися заходів безпеки. Станом на середину вересня у столиці були в наявності 2000 «ковідних» ліжок. Станом на сьогодні – 4589 ліжок», – наголосила Гінзбург.

Нагадаємо, що в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Зазначимо, що завантаженість коронавірусних лікарень Київщини складає 57%.

До слова, в уряді готові замінити карантин вихідного дня «планом Б».