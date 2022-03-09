ЦРУ: Путін не божевільний, але опір України вибив його з колії

Опір України кинув Путіну виклик і він подвоїть зусилля, вважають у ЦРУ

Директор Центрального розвідуправління Вільям Бернс заявив, що США не мають підстав вважати, що президент країни-агресора Володимир Путін збожеволів. Але через те, що він часто перебуває в ізоляції та відчуженні, з ним стало важко мати справу. Про це пише видання The New York Times.

Як сказав керівник головного розвідувального управління США, за останні роки погляди Путіна стали жорсткішими.

Щодо ситуації в Україні, Бернс зазначив, що в плани Путіна нібито не входило окупувати всю територію української держави. Водночас, єдність громадян країни, їхній героїчний опір та небажання підкорятися окупантам кинули Путіну виклик та вибили з колії.

Крім того, у ЦРУ вважають, що глава РФ збентежений низькою боєздатністю власної армії, а росіяни ще не повною мірою усвідомлюють це через заборону незалежних ЗМІ та цензури.

«Його турбує реакція Заходу і рішучість союзників, особливо деякі рішення, ухвалені урядом Німеччини. Я думаю, що він був збентежений діями своїх власних збройних сил», – сказав Бернс.

На думку директора ЦРУ, Путін, найімовірніше, подвоїть зусилля та спробує перемогти Збройні сили України, незважаючи на жертви серед мирного населення.

У НАТО вважають, що Росія не досягне успіхів і дали прогноз на найближчі дні .

Як відомо, Путін залучає школярів, бюджетників та пенсіонерів до акції на підтримку вбивств українців.

До слова, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

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Джерело: Обозреватель