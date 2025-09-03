Головна Новини
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
фото: АР

Поліція підтвердила загибель 15 осіб

У Лісабоні, Португалія сталась аварія на туристичному фунікулері. Внаслідок чого загинуло 15 людей, також є травмовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Трагедія сталася, коли поїзд спускався від оглядового майданчика São Pedro de Alcântara в напрямку площі Restauradores, зійшов з рейок і врізався в будівлю.

Поліція підтвердила загибель15 осіб, крім цього місцева влада заявляє і про 20 травмованих.

Основною причиною катастрофи вказують обрив троса
Основною причиною катастрофи вказують обрив троса
фото: АР

На місці працюють служби екстреного реагування. Судова поліція розслідує можливі кримінальні обставини події. Розслідування причин розпочнеться після завершення рятувальної операції.

Основною причиною катастрофи вказують обрив троса. Неуспішна робота аварійних гальм може вказувати на серйозну проблему в системі безпеки.

Президент Марселу Ребелу ді Соза і прем'єр-міністр Луїш Монтенегру висловили співчуття постраждалим і сім'ям загиблих.

Мер Лісабона Карлос Моедаш заявив журналістам на місці події, що місто оголосило жалобу: «Це трагічний випадок… Це трагедія, якої ми ще ніколи не бачили».

Elevador da Glória – з'єднує площу Restauradores з районом Bairro Alto і є однією з головних туристичних визначних пам'яток Лісабона, щорічно перевозячи понад три мільйони пасажирів. Фунікулер був введений в експлуатацію 24 жовтня 1985 року, є не тільки важливим транспортним засобом, але і символом Лісабона. Отримав статус національного пам'ятника в лютому 2002 року.

Нагадаємо, у центральному регіоні Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда та машини технічного обслуговування. Попередньо, в результаті зіткнення загинула одна людина.

Місцевий телеканал SIC заявив про майже 50 постраждалих в результаті аварії та одну жертву.

Теги: смерть фунікулер поліція Португалія

