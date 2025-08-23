На Рівненщині попрощались із легендарним розвідником: за його голову окупанти давали тисячі євро
Звіробій був на війні з 2014 року, вийшов з Іловайського котла
45-річний сержант Павло Діденко загинув на Донеччині, евакуйовуючи тіла побратимів, аби рідні мали змогу з ними попрощатися. Легендарного розвідника з позивним Звіробій провели в останню путь на Рівненщині. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі tsn.ua.
Дружина торкається його військової форми. Це була остання дорога Звіробоя додому. Кортеж «на щиті» розтягнувся на три кілометри.
«Від самого початку від першого вторгнення Росії в Україну він вже захищав свою державу», – каже отець Гжежож Оважани, настоятель римо-католицької церкви.
Звіробій був на війні з 2014 року, вийшов з Іловайського котла. Про його подвиги чули, але багато хто не знав, що це його рук справа.
«Це – прапор України, як розказував Павло, який був з ним з перших днів війни», – каже Ксенія.
Цей прапор «Звіробій» подарував Ксені зо 10 років тому. Саме їй, тодішній місцевій журналістці, він дав своє перше інтерв’ю, як спрацював проти ворога. Ще з АТО за Звіробоєм вороги оголосили полювання.
«18 танків він знищив, за його голову давали на початку мабуть 25 тисяч євро, пізніше 30 тисяч», – каже отець.
Він міг не воювати, бо має трьох дітей, каже настоятель Римо-Католицької парафії, до якої належав Павло. Але не боронити своєї держави не міг. Додає, коли з ним зник зв’язок 9 липня всі сподівалися, що станеться диво і він виживе.
Звіробій загинув на Донеччині, яку так прагнув звільнити від окупантів.
Лука бачив Павла перед виходом на завдання. Звіробій пішов евакуйовувати тіла загиблих захисників, щоб з ними могли попрощатися рідні.
Лука каже, чекав Звіробоя до останнього, але побратими повідомили трагічну звістку.
Нині на центральній площі Дубна знову спільна молитва римо-католиків та ПЦУ. Священики переповідають розмови з Павлом і його подвиги – знищення ворожої техніки. А побратими згадують, яким відважним бійцем він був і справжнім другом.
У Павла Діденка лишилися дружина і троє дітей.
