Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Рівненщині попрощались із легендарним розвідником: за його голову окупанти давали тисячі євро

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Рівненщині попрощались із легендарним розвідником: за його голову окупанти давали тисячі євро
За період служби Звіробій пройшов важкі випробування, побувавши в Іловайському котлі, 10 днів провів в оточенні ворога
фото: Тараканівська громада

Звіробій був на війні з 2014 року, вийшов з Іловайського котла

45-річний сержант Павло Діденко загинув на Донеччині, евакуйовуючи тіла побратимів, аби рідні мали змогу з ними попрощатися. Легендарного розвідника з позивним Звіробій провели в останню путь на Рівненщині. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі tsn.ua.

Дружина торкається його військової форми. Це була остання дорога Звіробоя додому. Кортеж «на щиті» розтягнувся на три кілометри.

Похорон розвідника Звіробоя
Похорон розвідника Звіробоя
фото: Тараканівська громада

«Від самого початку від першого вторгнення Росії в Україну він вже захищав свою державу», – каже отець Гжежож Оважани, настоятель римо-католицької церкви.

Звіробій був на війні з 2014 року, вийшов з Іловайського котла. Про його подвиги чули, але багато хто не знав, що це його рук справа.

Легендарний розвідник Звіробій вступив до лав Збройних Сил України добровольцем
Легендарний розвідник Звіробій вступив до лав Збройних Сил України добровольцем
фото: Тараканівська громада

«Це – прапор України, як розказував Павло, який був з ним з перших днів війни», – каже Ксенія.

Цей прапор «Звіробій» подарував Ксені зо 10 років тому. Саме їй, тодішній місцевій журналістці, він дав своє перше інтерв’ю, як спрацював проти ворога. Ще з АТО за Звіробоєм вороги оголосили полювання.

«18 танків він знищив, за його голову давали на початку мабуть 25 тисяч євро, пізніше 30 тисяч», – каже отець.

Він міг не воювати, бо має трьох дітей, каже настоятель Римо-Католицької парафії, до якої належав Павло. Але не боронити своєї держави не міг. Додає, коли з ним зник зв’язок 9 липня всі сподівалися, що станеться диво і він виживе.

Звіробій загинув на Донеччині
Звіробій загинув на Донеччині
фото: Тараканівська громада

Звіробій загинув на Донеччині, яку так прагнув звільнити від окупантів.

Лука бачив Павла перед виходом на завдання. Звіробій пішов евакуйовувати тіла загиблих захисників, щоб з ними могли попрощатися рідні.

Лука каже, чекав Звіробоя до останнього, але побратими повідомили трагічну звістку.

Прощання зі Звіробоєм, який пройшов Іловайський котел

Нині на центральній площі Дубна знову спільна молитва римо-католиків та ПЦУ. Священики переповідають розмови з Павлом і його подвиги – знищення ворожої техніки. А побратими згадують, яким відважним бійцем він був і справжнім другом.

У Павла Діденка лишилися дружина і троє дітей.

Нагадаємо, уночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29. 46-річний майор Бондар Сергій Вікторович розбився після виконання бойового завдання при заході на посадку.

Також на фронті загинув художник та військовий Давид Чичкан. Він отримав поранення 8 серпня під час відбиття штурму на Запорізькому напрямку.

Читайте також:

Теги: розвідка окупанти смерть фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В одній із областей розширено територію обов’язкової евакуації
В одній із областей розширено територію обов’язкової евакуації
24 липня, 20:16
На фронті за минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2025 року
27 липня, 08:26
Дрони атакували Кропивницький
Дрони атакували Кропивницький
28 липня, 06:13
В Україні триває 1262-й день повномасштабної війни
П'ять сценаріїв закінчення війни в Україні: аналіз CNN 
8 серпня, 05:10
Ворог атакував Балаклію
Ворог атакував Балаклію: зафіксовано влучання
9 серпня, 03:31
Президент зауважив, що російські вкиди про Часів Яр – це дезінформація
Зеленський про ситуацію в Часовому Яру: українські підрозділи захищають позиції
31 липня, 20:29
Для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість
Допомагала ДРГ готувати прорив: колишня медсестра із Сум отримала підозру
1 серпня, 11:56
Ситуація на фронті 13 серпня
Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу
13 серпня, 23:12
Рубіо: Українці завдали росіянам колосальної шкоди. Обидві сторони дуже сильно закріпилися
Рубіо розповів, скільки окупантів ЗСУ знищили у липні
17 серпня, 22:18

Суспільство

На Рівненщині попрощались із легендарним розвідником: за його голову окупанти давали тисячі євро
На Рівненщині попрощались із легендарним розвідником: за його голову окупанти давали тисячі євро
«Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова – безмежна». Терехов привітав з Днем міста харків’ян
«Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова – безмежна». Терехов привітав з Днем міста харків’ян
Мріяв про чотирьох дітей після війни. Згадаймо Станіслава Микиту
Мріяв про чотирьох дітей після війни. Згадаймо Станіслава Микиту
На Закарпатті в горах загинув 26-річний турист
На Закарпатті в горах загинув 26-річний турист
День Державного Прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День Державного Прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Правозахисниця Інна Мірошниченко пояснила, як інтернати калічать здорових дітей
Правозахисниця Інна Мірошниченко пояснила, як інтернати калічать здорових дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
39K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
8298
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
4212
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
3591
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua