На Рівненщині попрощались із легендарним розвідником: за його голову окупанти давали тисячі євро

За період служби Звіробій пройшов важкі випробування, побувавши в Іловайському котлі, 10 днів провів в оточенні ворога

Звіробій був на війні з 2014 року, вийшов з Іловайського котла

45-річний сержант Павло Діденко загинув на Донеччині, евакуйовуючи тіла побратимів, аби рідні мали змогу з ними попрощатися. Легендарного розвідника з позивним Звіробій провели в останню путь на Рівненщині. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі tsn.ua.

Дружина торкається його військової форми. Це була остання дорога Звіробоя додому. Кортеж «на щиті» розтягнувся на три кілометри.

Похорон розвідника Звіробоя фото: Тараканівська громада

«Від самого початку від першого вторгнення Росії в Україну він вже захищав свою державу», – каже отець Гжежож Оважани, настоятель римо-католицької церкви.

Звіробій був на війні з 2014 року, вийшов з Іловайського котла. Про його подвиги чули, але багато хто не знав, що це його рук справа.

Легендарний розвідник Звіробій вступив до лав Збройних Сил України добровольцем фото: Тараканівська громада

«Це – прапор України, як розказував Павло, який був з ним з перших днів війни», – каже Ксенія.

Цей прапор «Звіробій» подарував Ксені зо 10 років тому. Саме їй, тодішній місцевій журналістці, він дав своє перше інтерв’ю, як спрацював проти ворога. Ще з АТО за Звіробоєм вороги оголосили полювання.

«18 танків він знищив, за його голову давали на початку мабуть 25 тисяч євро, пізніше 30 тисяч», – каже отець.

Він міг не воювати, бо має трьох дітей, каже настоятель Римо-Католицької парафії, до якої належав Павло. Але не боронити своєї держави не міг. Додає, коли з ним зник зв’язок 9 липня всі сподівалися, що станеться диво і він виживе.

Звіробій загинув на Донеччині фото: Тараканівська громада

Звіробій загинув на Донеччині, яку так прагнув звільнити від окупантів.

Лука бачив Павла перед виходом на завдання. Звіробій пішов евакуйовувати тіла загиблих захисників, щоб з ними могли попрощатися рідні.

Лука каже, чекав Звіробоя до останнього, але побратими повідомили трагічну звістку.

Прощання зі Звіробоєм, який пройшов Іловайський котел

Нині на центральній площі Дубна знову спільна молитва римо-католиків та ПЦУ. Священики переповідають розмови з Павлом і його подвиги – знищення ворожої техніки. А побратими згадують, яким відважним бійцем він був і справжнім другом.

У Павла Діденка лишилися дружина і троє дітей.

Нагадаємо, уночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29. 46-річний майор Бондар Сергій Вікторович розбився після виконання бойового завдання при заході на посадку.

Також на фронті загинув художник та військовий Давид Чичкан. Він отримав поранення 8 серпня під час відбиття штурму на Запорізькому напрямку.