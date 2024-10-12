Португалія запровадить гуманітарні візи

Документ дасть змогу людям, яких переслідують на батьківщині, отримати спеціальну візу в Португалію, щоб, приїхавши, попросити в ній політичного притулку

Парламент Португалії схвалив законопроєкт про створення гуманітарної візи. Про це повідомляє Correio da Manhã.

Повідомляється, що документ дасть змогу людям, яких переслідують на батьківщині, отримати спеціальну візу в Португалію, щоб, приїхавши, попросити в ній політичного притулку. Наразі це можна зробити за туристичною візою, яку потрібно отримувати в країні громадянства або в іншій – за наявності посвідки на проживання.

Процедуру видачі гуманітарних віз тепер розроблять у парламентському комітеті з конституційних питань. Партія «Ліберальна ініціатива», яка підготувала законопроєкт, хоче домогтися, щоб гуманітарну візу можна було отримувати в португальському посольстві в будь-якій країні, а не їхати на батьківщину «з усіма наслідками, що випливають із цього, ризиками».

На візу, зокрема, зможуть розраховувати росіяни, яких переслідують за «політичними мотивами», зазначають португальські депутати.

Нагадаємо, у 2023 році політичного притулку в Південній Кореї запросила рекордна кількість росіян – 5750 осіб, повідомило CNN з посиланням на дані корейської імміграційної служби. Це у 5,5 разів більше, ніж 2022 року, і більше, ніж загальна кількість прохань росіян про притулок у Кореї з 1994 до 2019 року. Минулого року вихідці з Росії обійшли за кількістю прохань про притулок громадян із решти країн світу. Більшість емігрантів нової хвилі з Росії до Кореї – це молоді чоловіки, які тікають від війни та мобілізації.

До слова, росіяни, які втекли до Німеччини, можуть зазнати переслідування військово-політичним керівництвом РФ. За даними журналістів Bild, загалом із 2022 року політичний притулок у Німеччині було надано 1900 росіянам.