Пішов із життя директор одного зі столичних ліцеїв Олександр Недбайло

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Пішов із життя директор одного зі столичних ліцеїв Олександр Недбайло
Олександр Борисович Недбайло виступає з вітальним словом на святі останнього дзвоника. 3 червня 2025 року
фото: Наталя Сафронова/Facebook

З 2002 року і до останніх днів Недбайло обіймав посаду директора ліцею «Еко» №198

У Києві на 59-му році життя після тривалої хвороби 18 серпня помер Олександр Недбайло, директор ліцею «ЕКО» №198. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення закладу.

Повідомляється, що Олександр Борисович Недбайло народився 25 травня 1966 року у місті Ватутіне Черкаської області.. Закінчив природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького, служив у лавах спеціального батальйону МВС.

Свою педагогічну кар'єру Олександр Недбайло розпочав у 1990-х роках як учитель географії у столичній школі №206. Завдяки своїм інноваційним підходам він став переможцем районного та лауреатом міського конкурсу «Вчитель року» у номінації «Географія».

Згодом працював в управлінні освіти Святошинського району, де пройшов шлях від методиста до заступника начальника управління.

З 2002 року і до останніх днів Недбайло обіймав посаду директора ліцею «ЕКО» №198. За його керівництва заклад увійшов до рейтингу кращих освітніх установ Києва.

У 2004 році вчитель закінчив з відзнакою Університет економіки та права «Крок» за спеціальністю «Управління навчальним закладом», здобув ступінь магістра.

Олександр Недбайло був «Відмінником освіти України», а у 2008-2009 навчальному році був відзначений як «Адміністратор освіти». Він також брав активну участь у громадській роботі, був членом Громадської ради з питань освіти при міському голові, Міжнародного географічного товариства, членом Ради при Міністерстві освіти і науки України з питань ліцензування підручників та посібників, членом Асоціації директорів України, членом Міжнародної асоціації позашкільної освіти України.

Колеги, учні та друзі згадують його як справжнього керівника, вимогливого до себе і чуйного до інших, який завжди був відкритий до нових ідей.

«Олександр Борисович був справжнім керівником, вимогливим до себе і водночас чуйним до людей, завжди відкритим до нових ідей. Його поважали колеги, любили учні, цінували друзі та рідні» – йдеться у повыдомленны педагогічного колективу ліею. 

Світла пам'ять про Олександра Борисовича Недбайла назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав. 

