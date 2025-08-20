Росія атакувала цивільну автівку на Дніпропетровщині: є жертва
Через ворожий удар загинув 62-річний чоловік
Сьогодні, 20 серпня російські терористи вбили чоловіка, який пересувався автомобілем. Подія сталась на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Дмитра Лисака.
За повідомленням ОВА, окупаційна армія Росії влучила FPV-дроном у цивільний автомобіль у Межівській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.
Також Лисак розповів, що цього дня російська армія била здебільшого FPV-дронами по Нікопольщині та завдавала ударів з артилерії. Влучання зафіксовані у Нікополі та Марганецькій громаді.
Від ударів безпілотниками потерпала й Межівська громада, що на Синельниківщині. Покровську у тому ж районі агресор атакував КАБами. Виникло кілька пожеж. Зайнялися автівки та приватний будинок.
Нагадаємо, росіяни атакували Синельниківщину ударними БпЛА.
Внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька займань та є пошкодження інфраструктури. Як повідомив Лисак, руйнування є на транспортному підприємстві. Раніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на місцевому вокзалі, будівля частково зруйнована.
Через російську атаку понівечено два приватних будинки.
