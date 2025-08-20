Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала цивільну автівку на Дніпропетровщині: є жертва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала цивільну автівку на Дніпропетровщині: є жертва
Ворожий дрон влучив у автомобіль
фото ілюстративне

Через ворожий удар загинув 62-річний чоловік

Сьогодні, 20 серпня російські терористи вбили чоловіка, який пересувався автомобілем. Подія сталась на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Дмитра Лисака.

За повідомленням ОВА, окупаційна армія Росії влучила FPV-дроном у цивільний автомобіль у Межівській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Через ворожий удар загинув 62-річний чоловік.

Також Лисак розповів, що цього дня російська армія била здебільшого FPV-дронами по Нікопольщині та завдавала ударів з артилерії. Влучання зафіксовані у Нікополі та Марганецькій громаді.

Від ударів безпілотниками потерпала й Межівська громада, що на Синельниківщині. Покровську у тому ж районі агресор атакував КАБами. Виникло кілька пожеж. Зайнялися автівки та приватний будинок. 

Нагадаємо, росіяни атакували Синельниківщину ударними БпЛА. 

Внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька займань та є пошкодження інфраструктури. Як повідомив Лисак, руйнування є на транспортному підприємстві. Раніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на місцевому вокзалі, будівля частково зруйнована.

Через російську атаку понівечено два приватних будинки.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина обстріл смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві відбулося прощання із загиблим на війні художником Давидом Чичканом
Київ попрощався із загиблим на війні художником Давидом Чичканом (фото)
18 серпня, 16:51
Хіромаса Уракава помер від травм, отриманих на турнірі в Токіо
У Японії за кілька днів померло двоє боксерів, які отримали травми під час поєдинків
10 серпня, 12:38
Фото загиблих Наталії Гайової та її синів
Київщина попрощалася з родиною Гайових, вбитою російською ракетою 31 липня (фото)
5 серпня, 16:31
Внаслідок атаки обійшлося без постраждалих
На Дніпропетровщині ворог атакував сільськогосподарське й транспортне підприємства
31 липня, 08:57
Після нічного обстрілу автобус № 69 курсує за зміненим маршрутом
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт та які вулиці перекрито у Києві
31 липня, 08:22
У Кривому Розі внаслідок обстрілу виникли пожежі
Ворог атакував Кривий Ріг дронами: виникли пожежі
23 липня, 02:14
Наслідки російської атаки в Шевченківському районі Києва, станція метро «Лукʼянівська». 21 липня 2025 року
Кав'ярня на Лук'янівці вшосте постраждала від обстрілу, але продовжує працювати (відео)
21 липня, 15:23
Філімоненко був неодноразовим  переможцем та призер всеросійських та міжрегіональних змагань
ЗСУ знищили окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з армійського рукопашного бою
21 липня, 12:56
У результаті нічної атаки російських окупантів зафіксовано руйнування та падіння уламків у семи районах міста
У двох районах столиці розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
21 липня, 12:49

Події в Україні

Сили оборони перейшли у конратаку біля Добропілля
Сили оборони перейшли у конратаку біля Добропілля
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
Росія атакувала цивільну автівку на Дніпропетровщині: є жертва
Росія атакувала цивільну автівку на Дніпропетровщині: є жертва
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Рада збільшила видатки держбюджету, Сметанін очолив «Укроборонпром». Головне за 20 серпня
Рада збільшила видатки держбюджету, Сметанін очолив «Укроборонпром». Головне за 20 серпня
Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є жертви
Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є жертви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
7164
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
2884
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
2610
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
2184
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
19 серпня, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua