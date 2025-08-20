Росія атакувала цивільну автівку на Дніпропетровщині: є жертва

Через ворожий удар загинув 62-річний чоловік

Сьогодні, 20 серпня російські терористи вбили чоловіка, який пересувався автомобілем. Подія сталась на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Дмитра Лисака.

За повідомленням ОВА, окупаційна армія Росії влучила FPV-дроном у цивільний автомобіль у Межівській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Через ворожий удар загинув 62-річний чоловік.

Також Лисак розповів, що цього дня російська армія била здебільшого FPV-дронами по Нікопольщині та завдавала ударів з артилерії. Влучання зафіксовані у Нікополі та Марганецькій громаді.

Від ударів безпілотниками потерпала й Межівська громада, що на Синельниківщині. Покровську у тому ж районі агресор атакував КАБами. Виникло кілька пожеж. Зайнялися автівки та приватний будинок.

Нагадаємо, росіяни атакували Синельниківщину ударними БпЛА.

Внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька займань та є пошкодження інфраструктури. Як повідомив Лисак, руйнування є на транспортному підприємстві. Раніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на місцевому вокзалі, будівля частково зруйнована.

Через російську атаку понівечено два приватних будинки.