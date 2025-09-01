Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підтвердив зустріч «коаліції охочих»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підтвердив зустріч «коаліції охочих»
Президент України провів телефонну розмову прем’єр-міністром Португалії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Учасники «коаліції охочих» обговорюватимуть підготовлені пункти гарантування безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Український лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. «Португалія допомагає нам від самого початку цієї повномасштабної війни, і ми в Україні справді це відчуваємо. Подякував за всю надану підтримку, зокрема за оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, завдяки яким наші діти під час лікування мають змогу навчатися», – каже він.

Лідери обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки для України. «У четвер відбудеться засідання «коаліції охочих», на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них. Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у ЄС», – зазначив Зеленський.

Український президент та прем'єр Португалії також говорили про участь португальського бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів.«Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці. Запросив пана премʼєр-міністра приїхати до України з візитом», – додав глава держави.

Нагадаємо, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська не будуть розміщені в Україні в рамках гарантій безпеки. За його словами, забезпечувати військову присутність має Європа, хоча й за підтримки Вашингтона.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком.

Читайте також:

Теги: Португалія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент закликав ввести нові санкції проти РФ
Зеленський про масовану атаку РФ: це удар по Трампу
28 серпня, 20:27
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Зеленський розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
19 серпня, 02:49
Трамп не підтримує варіант припинення вогню, а натомість прагне досягти мирної угоди після переговорів із Путіним
Fox News: Трамп схиляє Зеленського прийняти умови Путіна
17 серпня, 23:38
Трамп: Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні
«Росія – дуже велика держава»: Трамп порадив Зеленському укласти угоду з Путіним
16 серпня, 05:34
Зеленський відправився до Берліну
Зеленський відправився до Німеччини: що на порядку денному
13 серпня, 10:52
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
12 серпня, 19:58
Російська Федерація вже розглядатиме майбутню зустріч на Алясці як перемогу
Чого від переговорів на Алясці очікує Трамп, а чого – Путін: деталі від Sky News
9 серпня, 16:58
Раніше Трамп заявив про «високу ймовірність» проведення зустрічі із Зеленським та Путіним
Трамп назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним
7 серпня, 18:30

Політика

Зеленський підтвердив зустріч «коаліції охочих»
Зеленський підтвердив зустріч «коаліції охочих»
Зеленський поговорив із новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету
Зеленський поговорив із новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету
МЗС повідомило про результати засідання Ради Україна – НАТО, скликаного через обстріли РФ
МЗС повідомило про результати засідання Ради Україна – НАТО, скликаного через обстріли РФ
Уряд провів кадрові зміни у трьох міністерствах
Уряд провів кадрові зміни у трьох міністерствах
Держаудитслужба анонсувала географію ревізій у другому півріччі: кому приготуватися?
Держаудитслужба анонсувала географію ревізій у другому півріччі: кому приготуватися?
Уряд призначив керівну раду Інвестиційного фонду з відбудови України
Уряд призначив керівну раду Інвестиційного фонду з відбудови України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
21K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
15K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
7049
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua