Зеленський підтвердив зустріч «коаліції охочих»

Учасники «коаліції охочих» обговорюватимуть підготовлені пункти гарантування безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Український лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. «Португалія допомагає нам від самого початку цієї повномасштабної війни, і ми в Україні справді це відчуваємо. Подякував за всю надану підтримку, зокрема за оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, завдяки яким наші діти під час лікування мають змогу навчатися», – каже він.

Лідери обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки для України. «У четвер відбудеться засідання «коаліції охочих», на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них. Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у ЄС», – зазначив Зеленський.

Український президент та прем'єр Португалії також говорили про участь португальського бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів.«Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці. Запросив пана премʼєр-міністра приїхати до України з візитом», – додав глава держави.

Нагадаємо, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська не будуть розміщені в Україні в рамках гарантій безпеки. За його словами, забезпечувати військову присутність має Європа, хоча й за підтримки Вашингтона.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком.