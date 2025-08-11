Поліцейські розшукали чотирьох дітей, які разом із батьком заблукали в лісі

Чоловік не зорієнтувався в лісі та заблукав

Сім'я переїхала до Хмельниччини з Донецької області й не орієнтувалася на місцевості

У понеділок, 11 серпня, до правоохоронців звернулася 25-річна жителька с. Голики Славутської територіальної громади, яка повідомила про те, що, напередодні її чоловік з чотирма дітьми поїхав з дому та не повернувся. Про це, як пише «Главком», повідомили у поліції Хмельницької області.

На пошуки був орієнтований увесь особовий склад поліції. Правоохоронці поділили ліс на сектори і почали прочісувати територію. Невдовзі чоловіка з дітьми знайшли, орієнтовно — за 5 км від села.

Як з’ясувалось, глава сім’ї переселенців із Донеччини вирішив покататися з синами. Коли заїхали в ліс, в автомобілі закінчилось пальне, тож батько з дітьми ночував в автівці. Зранку вони намагалися вийти з лісу, однак заблукали.

Поліцейські допомогли чоловікові з хлопчиками повернутися додому, де провели з батьками профілактичну розмову щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

