Поліцейські розшукали чотирьох дітей, які разом із батьком заблукали в лісі

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Чоловік не зорієнтувався в лісі та заблукав
фото з відкритих джерел

Сім'я переїхала до Хмельниччини з Донецької області й не орієнтувалася на місцевості

У понеділок, 11 серпня, до правоохоронців звернулася 25-річна жителька с. Голики Славутської територіальної громади, яка повідомила про те, що, напередодні її чоловік з чотирма дітьми поїхав з дому та не повернувся. Про це, як пише «Главком», повідомили у поліції Хмельницької області. 

На пошуки був орієнтований увесь особовий склад поліції. Правоохоронці поділили ліс на сектори і почали прочісувати територію. Невдовзі чоловіка з дітьми знайшли, орієнтовно — за 5 км від села.  

Як з’ясувалось, глава сім’ї переселенців із Донеччини вирішив покататися з синами. Коли заїхали в ліс, в автомобілі закінчилось пальне, тож батько з дітьми ночував в автівці. Зранку вони намагалися вийти з лісу, однак заблукали. 

Поліцейські допомогли чоловікові з хлопчиками повернутися додому, де провели з батьками профілактичну розмову щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо,  у Житомирі рятувальники надали допомогу чоловіку, який піднявся на опору підвісного мосту в центрі міста та не зміг самостійно спуститися. 

Окрім того, в Одесі люди застрягли на атракціоні у парку Шевченка. Система перестала працювати через відключення світла.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області рятувальники знайшли в горах туриста, який блукав Карпатами десять днів. Туриста знайшли в урочищі Болотин Грунь Рахівського району у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

Теги: Хмельниччина переселенці діти поліція ліс

