Українець створив схему фейкового пригону авто з-за кордону: збитки перевищили 2 млн грн

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Українець створив схему фейкового пригону авто з-за кордону: збитки перевищили 2 млн грн
Лідер угруповання, 36-річний українець, проживав на території Республіки Молдова
Скріншот

Правоохоронці встановили п'ять епізодів злочинної діяльності шахраїв

Українські правоохоронці спільно з колегами із Республіки Молдова викрили транскордонну групу зловмисників, які заволодівали коштами громадян, нібито пропонуючи послуги з пригону автомобілів з-за кордону. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Організував схему, як повідомляється, 36-річний українець, що вже кілька років проживав на території Молдови. До протиправної діяльності фігурант залучив дружину та знайомих.

Зловмисники створювали сторінки у соціальних мережах, з яких пропонували послуги доставки автомобілів з США. Фігуранти переконували "клієнтів" вносити передплату, потім гроші виманювалися у замовників нібито на непередбачувані витрати, пов’язані зі змінами в митному оформленні. Коли люди переставали надсилати кошти, аферисти переривали спілкування.

У рамках міжнародного співробітництва на території України та Молдови поліцейські обох країн провели 14 обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку і транспортний засіб преміумкласу.

Наразі встановлено п'ять епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 2 млн грн.

 

Правоохоронці затримали лідера злочинної групи на території Молдови. Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Наразі, як наголошується, поліцейські аналізують інформацію, отриману в ході проведення обшуків та формують доказову базу стосовно протиправної діяльності спільників затриманого.

Нагадаємо, в Україні дедалі частіше виявляють новий вид підроблених документів, так звані «дзеркальні» водійські посвідчення.

До слова, впродовж першого півріччя поточного року українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків, ввезених із Сполучених Штатів Америки.

Теги: шахрайство Молдова автомобіль поліція

