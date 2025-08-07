Українець створив схему фейкового пригону авто з-за кордону: збитки перевищили 2 млн грн

Правоохоронці встановили п'ять епізодів злочинної діяльності шахраїв

Українські правоохоронці спільно з колегами із Республіки Молдова викрили транскордонну групу зловмисників, які заволодівали коштами громадян, нібито пропонуючи послуги з пригону автомобілів з-за кордону. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Організував схему, як повідомляється, 36-річний українець, що вже кілька років проживав на території Молдови. До протиправної діяльності фігурант залучив дружину та знайомих.

Зловмисники створювали сторінки у соціальних мережах, з яких пропонували послуги доставки автомобілів з США. Фігуранти переконували "клієнтів" вносити передплату, потім гроші виманювалися у замовників нібито на непередбачувані витрати, пов’язані зі змінами в митному оформленні. Коли люди переставали надсилати кошти, аферисти переривали спілкування.

У рамках міжнародного співробітництва на території України та Молдови поліцейські обох країн провели 14 обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку і транспортний засіб преміумкласу.

Наразі встановлено п'ять епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 2 млн грн.

Правоохоронці затримали лідера злочинної групи на території Молдови. Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Наразі, як наголошується, поліцейські аналізують інформацію, отриману в ході проведення обшуків та формують доказову базу стосовно протиправної діяльності спільників затриманого.

