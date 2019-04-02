У літаків Boeing в Сингапурі виявили проблеми з двигунами



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У Boeing 787-10 Dreamliner виявили технічні проблеми

За останні півроку сталося дві катастрофи з літаками Boeing

Авіаційна компанія Singapore Airlines вивела з експлуатації два літаки Boeing 787-10 Dreamliner через проблеми з двигунами. Про це повідомляє The Straits Times.

Повідомляється, що ці літаки Boeing оснащені двигунами Rolls-Royce Trent 1000 TEN, які є покращеною версією моделі Trent 1000. Раніше на цих двигунах був виявлений передчасний знос лопатей. У Singapore Airlines заявили, що у нових двигунів виявлена така ж проблема.

«В очікуванні заміни двигуна два літака SIA 787-10 були виведені з експлуатації», - йдеться в повідомленні.

Як вже відомо, катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.