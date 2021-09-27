У Миколаєві чиновникам і журналістам без вакцинації заборонять вхід до міськради

Найменше щеплень зробили працівники комунальних підприємств Харківщини

У Миколаєві вхід до будівлі міської ради для чиновників, журналістів та інших відвідувачів буде можливий лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти коронавірусу або негативного ПЛР-тесту. Про це заявив міський голова Олександр Сєнкевич під час апаратної наради 27 вересня, передає «Укрінформ».

«Колеги, готуйтеся до того, що вам потрібно буде перед входом пред'явити сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, який діє протягом трьох днів. Це саме стосуватиметься й інших людей, зокрема й журналістів, які відвідують наші заходи. У нас усі рівні», – сказав Сєнкевич.

При цьому він попросив підняти руки тих, хто досі не вакцинувався. Дехто підняв, зокрема й представники засобів масової інформації.

Під час наради також озвучили інформацію про те, що за останній тиждень, тобто з 20 до 26 вересня, в Миколаєві померли 8 людей від ускладнень коронавірусної хвороби. Всі вони не були щеплені.

Зараз відсоток вакцинованих працівників у структурних підрозділах міськради в середньому становить 53. Найкраща ситуація в закладах освіти та медицини – 73-90%, найгірша – в комунальних підприємствах, управліннях житлово-комунального господарства, архітектури та капітального будівництва – до 30%.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив міністерствам та центральним органам влади вакцинувати від коронавірусу 70% їх працівників. Повну імунізацію мають завершити за два тижні.

Раніше стало відомо, що повний перелік професій, для яких планується впровадження обов'язкової вакцинації від Covid-19, Міністерство охорони здоров'я планує презентувати цього тижня.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.

Як раніше повідомлялося, у Вінниці місцева влада вирішила заохочувати містян до вакцинації від коронавірусу цінними призами. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.