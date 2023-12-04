$100 тис. за новорічний корпоратив з Лободою. Є охочі?

Цілком ймовірно, кругла такса є більше «іміджевим» ходом Лободи, ніж реальною ринкової пропозицією

100 тис. доларів за новорічний корпоратив з Лободою. Такий прайс виставляють івентагенції наприкінці 2023 року.

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Усі артисти, про виступи яких цікавився «Главком» і Наталя Сокирчук, озвучують ціну у доларах чи євро. Єдиним «патріотичним» винятком виявилася опальна Світлана Лобода. За цю артистку агенція заломила з порога 3,5 млн грн (фактично $100 тис.). Ціна надвисока для воєнного часу, але у національній валюті. Відзначте цей факт :)

Цілком ймовірно, кругла такса є більше «іміджевим» ходом Лободи, ніж реальною ринкової пропозицією. Для співачки, яка зіпсувала свою репутацію роботою у Москві, нині важливо правильно позиціонувати себе в Україні і зберегти статус зірки першої величини. При цьому Лобода останні два роки не має ні ротацій на українських теле- та радіостанціях, ні концертів. Свій бізнес веде переважно за кордоном, тому її український прайс можна називати умовним.

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Але якщо в Україні під час війни знайдуться люди із зайвими ста тисячами на Лободу – повідомте, будь ласка, на пошту: [email protected].

Зробимо це свято по-справжньому незабутнім.