У МОЗ назвали правила роботи дитсадків під час карантину



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У МОЗ визначили умови відвідування дитячих садків під час пандемії

Серед заборон – перебування батьків у закладі та проведення публічних зібрань

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про правила, які будуть діяти у дитячих садках на період карантину. Про це він повідомив на брифінгу 29 серпня.

За словами міністра, дитячі садки повинні дотримуватися протиепідеміологічних заходів. Однак, для дітей вони будуть організовані в ігровій формі. Також будуть діяти низка заборон.

«Забороняється використовувати багаторазові тканинні рушники та використання м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом. Заходити всередину приміщення у вуличному взутті. Забороняється проведення масових заходів і батьківських зборів», – пояснив Степанов.

Крім цього, на період карантину діятимуть низка правил щодо дорослих. Так, батькам буде заборонено заходити в будівлю дитячого закладу. У зв'язку з цим вихователі будуть приймати дітей від батьків на території установи, але за межами будівлі.

Також перед початком зміни працівники дитсадків повинні проходити обов'язковий температурний скринінг. А на вході до закладу мають бути встановлені спиртові антисептики для дезінфекції рук.

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