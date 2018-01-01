У МВС розказали, хто саме затримав Саакашвілі

Раніше затримання політика своїми співробітниками офіційно спростували в СБУ та ГПУ

Колишнього президента Грузії та екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі сьогодні у Києві затримав спецпідрозділ Держприкордонслужби «Дозор». Про це виданню «112.ua» повідомило джерело в Міністерстві внутрішніх справ України. Інших подробиць джерело не повідомило. Зазначається, що раніше затримання політика своїми



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Фото: сторінка Міхеїла Саакашвілі в Іnstagram Міхеїл Саакашвілі

Раніше затримання політика своїми співробітниками офіційно спростували в СБУ та ГПУ

Колишнього президента Грузії та екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі сьогодні у Києві затримав спецпідрозділ Держприкордонслужби «Дозор». Про це виданню «112.ua» повідомило джерело в Міністерстві внутрішніх справ України.

Інших подробиць джерело не повідомило.

Зазначається, що раніше затримання політика своїми співробітниками офіційно спростували в СБУ та ГПУ.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба»».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.