Вакцинація в Україні. Експерт звернув увагу на дивну поведінку Зеленського

Президент Зеленський вакцинувався одним із перших в Україні. Але на цьому його пропаганда щеплень вичерпалась?

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Президент України Володимир Зеленський вакцинувався одним з перших в Україні. Хоча наразі від нього не чутно нічого на тему вакцинації, що дуже дивно. На це в інтерв’ю «Главкому» звернув увагу ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Ковтонюк вважає, що тема вакцинації недостатньо присутня на каналах комунікації з суспільством.

«Є різні категорії людей, і вони користуються різними джерелами інформації. В усіх цих каналах повинна бути присутня тема вакцинації. Зараз тема вакцинації присутня недостатньо. Багато впізнаваних, медійних людей могли б популяризували її: той же президент Зеленський, який є не тільки політичною фігурою, але і просто впізнаваною людиною з дуже високим рівнем довіри в суспільстві. Від нього я не чув взагалі нічого на тему вакцинації, що дуже дивно», – зауважив експерт.

Ковтонюк звернув увагу й на те, що столична влада у популяризації вакцинації теж не помічена.

«Київський міський голова не бере жодної участі у популяризації вакцинації. Натомість ми маємо якусь дивну комунікаційну кампанію. Вона ні до чого не спонукає – так, просто використали гроші... Ми далі останні в Європі за рівнем вакцинації двома дозами, за рівнем вакцинації одною дозою, за рівнем захисту найбільш вразливих груп. А судячи з того, що пишуть наші медіа, ми усіх уже перемогли. Вакцинація зараз пришвидшилась, безумовно, але вона далека навіть від країн центральної Європи», – додав він.

До слова, за інформацією МОЗ, понад 80% усіх померлих від Covid-19 в Україні – це люди старші 60 років.

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