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    Вакцинація в Україні. Експерт звернув увагу на дивну поведінку Зеленського

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    Президент Зеленський вакцинувався одним із перших в Україні. Але на цьому його пропаганда щеплень вичерпалась? - Вакцинація в Україні. Експерт звернув увагу на дивну поведінку Зеленського

    Президент Зеленський вакцинувався одним із перших в Україні. Але на цьому його пропаганда щеплень вичерпалась?

    Фото з відкритих джерел

    Колишній заступник Супрун дорікнув керівництву держави тим, що воно не пропагує вакцинацію

    Президент України Володимир Зеленський вакцинувався одним з перших в Україні. Хоча наразі від нього не чутно нічого на тему вакцинації, що дуже дивно. На це в інтерв’ю «Главкому» звернув увагу ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

    Ковтонюк вважає, що тема вакцинації недостатньо присутня на каналах комунікації з суспільством.

    «Є різні категорії людей, і вони користуються різними джерелами інформації. В усіх цих каналах повинна бути присутня тема вакцинації. Зараз тема вакцинації присутня недостатньо. Багато впізнаваних, медійних людей могли б популяризували її: той же президент Зеленський, який є не тільки політичною фігурою, але і просто впізнаваною людиною з дуже високим рівнем довіри в суспільстві. Від нього я не чув взагалі нічого на тему вакцинації, що дуже дивно», – зауважив експерт.

    Ковтонюк звернув увагу й на те, що столична влада у популяризації вакцинації теж не помічена.

    «Київський міський голова не бере жодної участі у популяризації вакцинації. Натомість ми маємо якусь дивну комунікаційну кампанію. Вона ні до чого не спонукає – так, просто використали гроші... Ми далі останні в Європі за рівнем вакцинації двома дозами, за рівнем вакцинації одною дозою, за рівнем захисту найбільш вразливих груп. А судячи з того, що пишуть наші медіа, ми усіх уже перемогли. Вакцинація зараз пришвидшилась, безумовно, але вона далека навіть від країн центральної Європи», – додав він.

    До слова, за інформацією МОЗ, понад 80% усіх померлих від Covid-19 в Україні – це люди старші 60 років.

    Влада Київщини збільшила кількість центрів вакцинації і розпочала їх перевірку.

    Українка порівняла, як проходить вакцинація у нас і на Кіпрі (відео).

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    Теги: пропаганда Володимир Зеленський щеплення вакцинація Павло Ковтонюк
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    Вакцинація в Україні. Експерт звернув увагу на дивну поведінку Зеленського