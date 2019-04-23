У Парижі біля Версальського палацу загорілась автомайстерня



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Повідомляється про одну постраждалу людину, її доправили у лікарню

У передмісті Парижа біля Версальського палацу сталася пожежа, горіла автомайстерня.

Про це повідомляє Actu.fr.

Пожежа виникла близько 17:00 (18:00 за Києвом) на вулиці Рю дю Парк де Клані, де розташована колишня резиденція французьких королів.

На місце події прибули 86 вогнеборців та 20 автомобілів рятувальної служби, через півтори години вони загасили пожежу.

Повідомляється про одну постраждалу людину, її доправили у лікарню.





Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 квітня 2019 р.





Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.