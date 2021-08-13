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    У Польщі на українця напали семеро невідомих

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    У польському місті Влоцлавек напали на українця - У Польщі на українця напали семеро невідомих
    У польському місті Влоцлавек напали на українця
    Фото: go.satfilm.pl/kamery/ depositphotos.com

    Свідок події обурена через бездіяльність польських полісменів

    Семеро невідомих осіб у польському місті Влоцлавек напали на українця та закидали його пляшками. Про це пише місцеве видання Ddwloclawek.

    За словами свідка, нападники поводилися вульгарно й скандально. Також жінка засудила поведінку правоохоронців Польщі.

    «Наша улюблена поліція зробила три обходи і пішла далі», - стверджує свідок інциденту.

    Згідно з даними місцевої поліції, інцидент стався 8 серпня. Група агресивно налаштованих осіб чіплялася до усіх прохожих й переслідувала людину, яка за інформацією від свідка, була українцем.

    «Біля точки громадського харчування поліцейські виявили кількох осіб, які вказали, в якому напрямку пішла агресивна група чоловіків. Поліцейські пішли в те місце, але людей там не виявили», – відзначають у поліції.

    Наразі про стан потерпілого нічого не відомо.

    До слова, напередодні У польському аеропорту затримано українця, який сам собі «малював» печатки в паспорті.

    Також стало відомо, скільки польських віз отримали українці за пів року. Отже, Польща видала громадянам України 411 тис. 370 національних віз (типу D), і 44 шенгенські візи (типу С).

    Нещодавно Інститут демографії порахував українців, які працюють за кордоном.

    Як раніше писав «Главком», у Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських працівників. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу. Також у Польщі відкриють поліклініку для українців.

    Теги: Польща бійка українці напад поліція
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    У Польщі на українця напали семеро невідомих