У Польщі на українця напали семеро невідомих

У польському місті Влоцлавек напали на українця

Свідок події обурена через бездіяльність польських полісменів

Семеро невідомих осіб у польському місті Влоцлавек напали на українця та закидали його пляшками. Про це пише місцеве видання Ddwloclawek.

За словами свідка, нападники поводилися вульгарно й скандально. Також жінка засудила поведінку правоохоронців Польщі.

«Наша улюблена поліція зробила три обходи і пішла далі», - стверджує свідок інциденту.

Згідно з даними місцевої поліції, інцидент стався 8 серпня. Група агресивно налаштованих осіб чіплялася до усіх прохожих й переслідувала людину, яка за інформацією від свідка, була українцем.

«Біля точки громадського харчування поліцейські виявили кількох осіб, які вказали, в якому напрямку пішла агресивна група чоловіків. Поліцейські пішли в те місце, але людей там не виявили», – відзначають у поліції.

Наразі про стан потерпілого нічого не відомо.

До слова, напередодні У польському аеропорту затримано українця, який сам собі «малював» печатки в паспорті.

Також стало відомо, скільки польських віз отримали українці за пів року. Отже, Польща видала громадянам України 411 тис. 370 національних віз (типу D), і 44 шенгенські візи (типу С).

Нещодавно Інститут демографії порахував українців, які працюють за кордоном.

Як раніше писав «Главком», у Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських працівників. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу. Також у Польщі відкриють поліклініку для українців.