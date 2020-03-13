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    В Україні можуть закрити на виїзд один населений пункт

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    У МОЗ допускають закриття одного населенного пункту через коронавірус - В Україні можуть закрити на виїзд один населений пункт
    У МОЗ допускають закриття одного населенного пункту через коронавірус

    Про який саме населений пункт йдеться, Ляшко не повідомив

    В Україні можуть обмежити в’їзд та виїзд громадянам в один населений пункт.

    Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    «Ми зараз розглядаємо можливість, найближчим часом, якщо будуть проведені протиепідеміологічні розслідування і наші припущення підтвердяться, то, можливо, буде обмежено на виїзд один населений пункт», – сказав Ляшко.

    Про який саме населений пункт йдеться – Ляшко не повідомив.

    Він додав, що наразі обмеження стосуються тільки навчального процесу та проведення масових заходів, у яких беруть участь понад 200 людей.

    «Ці обмеження будуть переглядатися й, можливо, змінюватися, в залежності від епідемічної ситуації», – зазначив Ляшко.

    13 березня у МОЗ заявили, що в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. 

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

    Раніше повідомлялося, що в Україні 12 березня були зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня. 

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

    Кабінет міністрів запровадив із 12 березня по 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.

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