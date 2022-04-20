  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Луганщині відбудеться евакуація людей з обмеженими можливостями

    У Луганській області відбудеться евакуація людей з обмеженими можливостями - На Луганщині відбудеться евакуація людей з обмеженими можливостями
    У Луганській області відбудеться евакуація людей з обмеженими можливостями
    фото з відкритих джерел

    22 квітня відбудеться евакуація лежачих, колясочників, глухонімих, незрячих людей, а також їхніх домашніх тварин

    Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що 22 квітня відбудеться евакуація людей з обмеженими можливостями з Лисичанської міської територіальної громади.

    «Поруч з вами опинилось багато людей, які не можуть подбати самі про себе, мають обмежені можливості, лежачі, покинуті родичами. Наразі існує єдина можливість дати цим людям шанс на порятунок, шанс на життя!«, - написав Гайдай.

    За словами голови ОВА, 22 квітня відбудеться евакуація лежачих, колясочників, глухонімих, незрячих людей, а також їхніх домашніх тварин.

    Контактний номер телефону для довідок - 050 647 78 18.

    Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Офіс президента Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Луганщині відбудеться евакуація людей з обмеженими можливостями