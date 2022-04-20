На Луганщині відбудеться евакуація людей з обмеженими можливостями
22 квітня відбудеться евакуація лежачих, колясочників, глухонімих, незрячих людей, а також їхніх домашніх тварин
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що 22 квітня відбудеться евакуація людей з обмеженими можливостями з Лисичанської міської територіальної громади.
«Поруч з вами опинилось багато людей, які не можуть подбати самі про себе, мають обмежені можливості, лежачі, покинуті родичами. Наразі існує єдина можливість дати цим людям шанс на порятунок, шанс на життя!«, - написав Гайдай.
За словами голови ОВА, 22 квітня відбудеться евакуація лежачих, колясочників, глухонімих, незрячих людей, а також їхніх домашніх тварин.
Контактний номер телефону для довідок - 050 647 78 18.
Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.