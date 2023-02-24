Підтримка Росії з боку Ірану розширюється – Білий дім

Іран також прагне закупити у РФ додаткове військове обладнання, в тому числі, ударні гелікоптери

Вашингтон заявив, що має додаткову інформацію, яка підтверджує розширення підтримки російської агресії з боку іранського режиму. З відповідною заявою виступив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У листопаді Іран відправив до РФ артилерійські й танкові снаряди для їх використання в Україні», – зазначив представник Білого дому.

Кірбі також підкреслив, що зараз РФ виношує плани щодо поглиблення взаємодії з Іраном, щоб отримати більше озброєнь та військової техніки для війни в Україні. У обмін на це Москва пропонує Тегерану власні розробки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росія пропонувала Ірану безпрецедентну співпрацю у сфері оборони, зокрема ракети, електроніку та ППО. Ми вважаємо, що росія може надати Ірану винищувачі», – додав він.

Крім того, зазначається, що Іран також прагне закупити у РФ додаткове військове обладнання, в тому числі, ударні гелікоптери, радари та навчально-бойову авіацію.

«Загалом Іран очікує від Росії військового обладнання на мільярди доларів»,- додав представник адміністрації США.

Раніше повідомлялося, що Іран за крок до створення ядерної зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зазначалось, що до війни проти України РФ залучила елітну іранську армію.