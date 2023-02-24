Підтримка Росії з боку Ірану розширюється – Білий дім
Іран також прагне закупити у РФ додаткове військове обладнання, в тому числі, ударні гелікоптери
Вашингтон заявив, що має додаткову інформацію, яка підтверджує розширення підтримки російської агресії з боку іранського режиму. З відповідною заявою виступив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
«У листопаді Іран відправив до РФ артилерійські й танкові снаряди для їх використання в Україні», – зазначив представник Білого дому.
Кірбі також підкреслив, що зараз РФ виношує плани щодо поглиблення взаємодії з Іраном, щоб отримати більше озброєнь та військової техніки для війни в Україні. У обмін на це Москва пропонує Тегерану власні розробки.
«Росія пропонувала Ірану безпрецедентну співпрацю у сфері оборони, зокрема ракети, електроніку та ППО. Ми вважаємо, що росія може надати Ірану винищувачі», – додав він.
Крім того, зазначається, що Іран також прагне закупити у РФ додаткове військове обладнання, в тому числі, ударні гелікоптери, радари та навчально-бойову авіацію.
«Загалом Іран очікує від Росії військового обладнання на мільярди доларів»,- додав представник адміністрації США.
Раніше повідомлялося, що Іран за крок до створення ядерної зброї.
Також зазначалось, що до війни проти України РФ залучила елітну іранську армію.
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