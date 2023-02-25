ЗСУ попереджають про загрозу ракетної атаки та удару дронами
РФ удвічі збільшила корабельне угруповання у Чорному морі
У Чорному морі корабельне угруповання в порівнянні з ранком 24 лютого збільшено удвічі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Наразі у Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких на бойове чергування виведений і один надводний ракетоносій – фрегат, споряджений вісьмома «Калібрами».
«На фоні певної активності ворожої авіації це може свідчити про підготовку до ракетної атаки, а також ударів дронами», – попереджає ОК «Південь».
Також цілком вірогідні і обстріли ворожою артилерією прифронтових територій.
Військовослужбовці закликають громадян України не ігнорувати сигнали повітряних тривог, діяти зосереджено і оперативно.
Нагадаємо, станом на ранок 24 лютого у Чорному морі не було зафіксовано російських ракетоносіїв.
До слова, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни. Українські захисники підуть у контрнаступ і наразі йде робота над тим, щоб його забезпечити.
Наразі російські окупанти не проводять масштабних атак, а перевіряють боєздатність українських військових та як ЗСУ стоять на позиціях.
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