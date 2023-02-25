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ЗСУ попереджають про загрозу ракетної атаки та удару дронами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ попереджають про загрозу ракетної атаки та удару дронами
Наразі у Чорному морі один ворожий ракетоносій

РФ удвічі збільшила корабельне угруповання у Чорному морі

У Чорному морі корабельне угруповання в порівнянні з ранком 24 лютого збільшено удвічі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Наразі у Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких на бойове чергування виведений і один надводний ракетоносій – фрегат, споряджений вісьмома «Калібрами».

«На фоні певної активності ворожої авіації це може свідчити про підготовку до ракетної атаки, а також ударів дронами», – попереджає ОК «Південь».

Також цілком вірогідні і обстріли ворожою артилерією прифронтових територій.

Військовослужбовці закликають громадян України не ігнорувати сигнали повітряних тривог, діяти зосереджено і оперативно.

Нагадаємо, станом на ранок 24 лютого у Чорному морі не було зафіксовано російських ракетоносіїв.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни. Українські захисники підуть у контрнаступ і наразі йде робота над тим, щоб його забезпечити. 

Наразі російські окупанти не проводять масштабних атак, а перевіряють боєздатність українських військових та як ЗСУ стоять на позиціях.

Теги: війна росія окупанти Чорне море ракета безпілотник

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