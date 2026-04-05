У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал

Новоросійськ є ключовим російським портом на Чорному морі та базою військово-морського флоту

У Новоросійську внаслідок атаки безпілотників було уражено нафтовий термінал – один із найбільших нафтоналивних комплексів на півдні Росії. На місці удару спалахнула пожежа, про що повідомляють OSINT-аналітики, пише «Главком».

За наявною інформацією, об’єкт відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військових угруповань, задіяних у війні проти України. Також повідомляється про ураження інфраструктури порту.

Новоросійськ є ключовим російським портом на Чорному морі та базою військово-морського флоту. Він розташований приблизно за 100 км від Керченської протоки і Кримського мосту.

Варто зазначити, що минулого місяця на військові і нафтові об’єкти порту «Новоросійськ», які залучені у війну проти України, вже зазнавали атак.