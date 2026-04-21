Росія втратила сотні тисяч барелів нафти через атаки дронів

Росія знизила видобуток нафти до мінімуму за 6 років

Удари по портах і НПЗ зірвали експорт і коштували Москві сотні мільйонів доларів щомісяця

Росія у квітні різко скоротила видобуток нафти після серії атак українських дронів по ключових енергетичних об’єктах, що призвело до втрат у сотні тисяч барелів щодоби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Скорочення видобутку становило від 300 до 400 тисяч барелів на добу порівняно із середніми показниками початку року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел у галузі та власні розрахунки. За оцінками агентства, це може бути найрізкіше місячне падіння видобутку нафти в Росії за останні шість років.

Основною причиною стало ураження ключової інфраструктури: портів Усть-Луга, Приморськ і Новоросійськ, а також низки нафтопереробних заводів. Удари дронів порушили логістику експорту, що змусило компанії обмежити видобуток через неможливість швидко реалізувати сировину.

Додатковим фактором стало припинення постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини та Словаччини. У таких умовах, за словами співрозмовників Reuters, російські компанії зіткнулися з накопиченням надлишків і були змушені знижувати обсяги видобутку, зокрема на родовищах Західного Сибіру.

«Нафта, що видобувається переважно на родовищах Західно-Сибірського басейну, є життєвою артерією російської економіки вартістю $3 трлн, тому зниження видобутку скорочує доходи другого за величиною експортера у світі», – йдеться у повідомленні.

За оцінками, при поточних цінах на нафту такі втрати можуть означати недоотримані доходи на рівні сотень мільйонів доларів щомісяця. Водночас частину фінансового ефекту може компенсувати зростання світових цін на нафту на тлі напруженості на Близькому Сході.

Нагадаємо, що уночі 21 квітня безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки спричинили масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Самара» у населеному пункті Просвєт Самарської області РФ.

На станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Об’єкт є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури РФ. За попередніми даними, безпілотники СБУ пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тис. кубометрів із сирою нафтою.