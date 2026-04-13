Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Експорт нафти з найбільшого чорноморського порту РФ обмежено: деталі від Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Експорт нафти з найбільшого чорноморського порту РФ обмежено: деталі від Bloomberg
Новоросійськ – найбільший російський порт на Чорному морі з численними об’єктами для експорту сировини
фото: Bloomberg

Нафту завантажують виключно на причалі №2, який може приймати лише менші судна класу Aframax

Експорт нафти з найбільшого російського чорноморського порту залишається обмеженим. Два найбільші причали досі не відновили завантаження після атак українських дронів минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Причали №1 і 1а, призначені для обслуговування танкерів типу Suezmax і Aframax, досі залишаються порожніми на терміналі «Шешаріс» ПАТ «Транснефть» у порту Новоросійськ. Нафту завантажують виключно на причалі №2, який може приймати лише менші судна класу Aframax.

Новоросійськ – найбільший російський порт на Чорному морі з численними об’єктами для експорту сировини. За даними Bloomberg, у перші три місяці року звідти відвантажувалося в середньому майже 540 тис. барелів на день.

Через своє значення для російської нафтової промисловості порт останніми тижнями неодноразово ставав мішенню для українських атак. Київ прагне обмежити надприбутки Кремля від зростання світових цін на нафту, спричиненого війною в Ірані.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. В Новоросійську тоді активно палав порт та нафтовий термінал після прильотів ударних дронів. 

Також у ніч на 6 квітня в Новоросійську Краснодарського краю РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на інфраструктурі державної компанії «Транснефть», що обслуговує нафтові танкери. 

Читайте також:

Теги: нафта росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кухонна революція в Росії. Причини і можливі наслідки
Кухонна революція в Росії. Причини і можливі наслідки
30 березня, 08:56
Беляєва було ліквідовано на торецькому напрямку
Був командиром роти спецпризначенців. ЗСУ ліквідували майстра спорту Росії з акробатики
14 березня, 12:47
У закордонному відомстві заявляють, що нічого не знають про європейську місію
Чи буде місія Євросоюзу на нафтогоні «Дружба»? МЗС дало відповідь
18 березня, 17:08
Після атаки БпЛА пошкоджено резервуар із паливом, на місці виникла пожежа
У Ленінградській області уражено один із найбільших нафтових портів РФ
23 березня, 03:59
За словами Жоріна, лише системні зміни в ЗСУ можуть дати Україні перевагу на полі бою
Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги
22 березня, 21:15
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
26 березня, 04:32
США довели чисельність військ на Близькому Сході до 50 тисяч
Пентагон перекинув тисячі військових на Близький Схід: подробиці
30 березня, 09:38
Трамп заявив, що США не мали втручатися у війну в Україні
Трамп назвав війну в Україні помилкою політики США: подробиці
2 квiтня, 08:52
Кремль заявив, що Ормузька протока залишається доступною для російських суден
Кремль заявив, що Ормузька протока залишається доступною для російських суден
2 квiтня, 23:57

Економіка

Промисловість Росії вперше за час війни пішла в мінус – розвідка
Промисловість Росії вперше за час війни пішла в мінус – розвідка
Експорт нафти з найбільшого чорноморського порту РФ обмежено: деталі від Bloomberg
Експорт нафти з найбільшого чорноморського порту РФ обмежено: деталі від Bloomberg
«Ви сумуватимете за бензином по $4–5». Іран відреагував на оголошену Трампом морську блокаду
«Ви сумуватимете за бензином по $4–5». Іран відреагував на оголошену Трампом морську блокаду
Трамп пообіцяв Китаю «приголомшливі» тарифи через постачання зброї Ірану
Трамп пообіцяв Китаю «приголомшливі» тарифи через постачання зброї Ірану
Угорський форинт різко зріс після поразки Орбана на виборах
Угорський форинт різко зріс після поразки Орбана на виборах
Ізраїль підрахував витрати на війну з Іраном
Ізраїль підрахував витрати на війну з Іраном

Новини

Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Сьогодні, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Сьогодні, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Сьогодні, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Сьогодні, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38
Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua