Експорт нафти з найбільшого чорноморського порту РФ обмежено: деталі від Bloomberg

Експорт нафти з найбільшого російського чорноморського порту залишається обмеженим. Два найбільші причали досі не відновили завантаження після атак українських дронів минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Причали №1 і 1а, призначені для обслуговування танкерів типу Suezmax і Aframax, досі залишаються порожніми на терміналі «Шешаріс» ПАТ «Транснефть» у порту Новоросійськ. Нафту завантажують виключно на причалі №2, який може приймати лише менші судна класу Aframax.

Новоросійськ – найбільший російський порт на Чорному морі з численними об’єктами для експорту сировини. За даними Bloomberg, у перші три місяці року звідти відвантажувалося в середньому майже 540 тис. барелів на день.

Через своє значення для російської нафтової промисловості порт останніми тижнями неодноразово ставав мішенню для українських атак. Київ прагне обмежити надприбутки Кремля від зростання світових цін на нафту, спричиненого війною в Ірані.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. В Новоросійську тоді активно палав порт та нафтовий термінал після прильотів ударних дронів.

Також у ніч на 6 квітня в Новоросійську Краснодарського краю РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на інфраструктурі державної компанії «Транснефть», що обслуговує нафтові танкери.