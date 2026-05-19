AP: Війна для росіян стає все ближче

В Росії зростає напруженість через зростання вартості війни та дедалі більш обмежувальну політику уряду

Кремлівським чиновникам дедалі важче представляти війну в Україні, яка триває вже п'ятий рік, як щось настільки далеке, що не впливає на повсякденне життя російських мирних жителів. Від дратівливих перебоїв в інтернеті до зменшеного за масштабами параду на День Перемоги цього місяця та масштабного повітряного нападу на вихідні в Московській області, повномасштабна війна в Росії більше не здається далеким конфліктом. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку на Московську область справедливою відплатою за безперервні та смертельні російські ракетні та безпілотні удари по Києву та іншим містам минулого тижня. Усі ці напади сталися лише через кілька днів після того, як президент Володимир Путін та президент США Дональд Трамп натякнули на те, що війна в Україні наближається до кінця.

Міністерство оборони Росії повідомило в неділю, 17 травня, що його системи протиповітряної оборони збили 1054 українських безпілотників за попередні 24 години, що є одним з найбільших показників, зареєстрованих військовими. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що з кінця суботи до початку неділі столична протиповітряна оборона збила 81 безпілотник. Внаслідок нападів поблизу російської столиці загинули троє людей, ще 12 отримали поранення, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків та зруйновано кілька приватних будинків. Один безпілотник врізався в територію московського нафтопереробного заводу, але не зірвав виробництво, сказав Собянін. Інший влучив у нафтосховище, спричинивши пожежу, яка огорнула територію чорним димом. Кілька московських аеропортів призупинили роботу, десятки рейсів були затримані або перенаправлені. Один український безпілотник упав на територію столичного аеропорту Шереметьєво.

Здатність України пробити щільне прикриття протиповітряної оборони Москви відображала зростання кількості її безпілотників, а також посилення тактики. Київ неухильно посилює нальоти безпілотників, зосереджуючись на енергетичних об'єктах та заводах зброї, але столиця стала складнішою ціллю. Московська область найбільше насичена російськими системами протиповітряної оборони, зазначив Зеленський у зверненні до нації, додавши, що далекобійні можливості суттєво змінюють ситуацію і сприйняття війни Росії у світі. Держава повинна припинити війну, написав він у дописі в соціальних мережах. Найсмертоносніший напад минулого тижня в Україні, в результаті якого російська ракета зрівняла з землею дев'ятиповерховий житловий будинок у Києві, забрав життя 24 людей.

Атаки відбулися після короткочасного триденного припинення вогню, укладеного за посередництва США, яке не припинило бойових дій, але призвело до паузи в далеких атаках, що дозволило Москві провести щорічний військовий парад 9 травня на честь перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Занепокоєння щодо атак українських безпілотників великої дальності змусило російську владу скоротити масштаб параду. На відміну від минулих років, на Червоній площі не проїхали танки, ракети чи інша техніка. Після параду Путін заявив, що війна в Україні наближається до кінця, хоча він не пояснив цю заяву і не запропонував жодних термінів. Він наполягав на своїх максималістських вимогах щодо припинення війни, зокрема на тому, що Україна повинна вивести свої війська з чотирьох регіонів, які Москва анексувала, але так і не захопила повністю. Київ відхилив цю вимогу. Трамп також заявив, що кінець війни дуже близький, хоча зусилля США щодо сприяння припиненню бойових дій не змогли досягти жодного значного прогресу та фактично призупинені з початку війни в Ірані.

Теракти в Москві відбуваються в той час, коли в Росії зростає напруженість через зростання вартості війни та дедалі більш обмежувальну політику уряду, яка підірвала традиційно високу популярність Путіна. Деякі військові блогери та лідери думок у соціальних мережах, які були вірні Кремлю, почали відкрито ставити під сумнів політику деяких урядів. Крок влади щодо обмеження мобільного інтернету та блокування популярних месенджерів завдав величезних збитків бізнесу та порушень повсякденного життя мільйонів росіян, що викликало обурення громадськості. Уряд виправдовував свої дії, посилаючись на необхідність запобігти атакам українських безпілотників, деякі з яких покладаються на мобільний інтернет для націлювання. Критики засуджують відключення як черговий крок влади щодо посилення контролю над інтернетом. Зростаюче розчарування обмеженнями спонукало громадськість подавати петиції до адміністрації президента та намагатися організувати протести, які були швидко заблоковані. У вівторок, на тлі зростання напруженості, Путін розпочинає дводенний візит до Китаю.

Державні телеканали намагалися применшити значення атак у Москві, про які згадувалося лише коротко в деяких новинах. Натомість вони зосередилися на успішному випробуванні минулого тижня нової міжконтинентальної балістичної ракети, яка має стати ключовою частиною ядерних сил Росії. Кілька військових блогерів заявили, що атака вихідних виявила вразливості в протиповітряній обороні, які необхідно швидко усунути. Деякі закликали Кремль посилити атаки на Україну та націлитися на її уряд. Прокремлівський політичний коментатор Сергій Марков написав, що прокинувся від звуків вибухів минулими вихідними, коли системи протиповітряної оборони обстрілювали атакуючі безпілотники. Він звинуватив союзників Києва у допомозі Україні збільшити виробництво безпілотників, стверджуючи, що це Європа намагалася вдарити по Москві.

Російські яструби давно закликають Кремль відповісти на посилення українських атак ударами по союзниках Києва в Європі. Минулого місяця Міністерство оборони опублікувало список заводів у Європі, які, за його словами, займалися виробництвом безпілотників та їх компонентів для України. Воно попередило, що атаки на Росію за участю безпілотників, вироблених у Європі, загрожують непередбачуваними наслідками. На запитання коментатора державного телебачення, чому Москва терпить такі укуси, речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що її ядерні засоби стримування призначені для відбиття загроз існуванню Росії.

Нагадаємо, упродовж неділі, 17 травня, у Москві та околицях продовжували лунати вибухи, столицю держави-агресорки атакували безпілотники.

Вибухи чутно, зокрема, біля селища Глухово – у межах міського округу Красногорськ Московської області. Населений пункт розташований всього за 8 км від Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД).