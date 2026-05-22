Головна Світ Політика
search button user button menu button

AP: Як Сі Цзіньпін зустрів Трампа та Путіна. Аналіз самітів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
AP: Як Сі Цзіньпін зустрів Трампа та Путіна. Аналіз самітів
Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні 15 травня
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Для Дональда Трампа Сі Цзіньпін організував підкреслено церемоніальний прийом

Послідовні візити до Пекіна президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на перший погляд виглядали майже однаково: офіційні рукостискання на площі Тяньаньмень, почесна варта та діти з прапорами. Проте ці зустрічі продемонстрували кардинально різні підходи Китаю до відносин із двома державами. Під час триденного візиту Трампа Пекін намагався стабілізувати кризові зв'язки, тоді як дводенна поїздка Путіна була спрямована на зміцнення довгострокового стратегічного альянсу. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Для Дональда Трампа, який здійснював свій другий візит до Китаю на посаді президента, Сі Цзіньпін організував підкреслено церемоніальний прийом. Американський лідер отримав приватну екскурсію Храмом Неба та прогулявся імператорськими садами Чжуннаньхай, де розташована штаб-квартира керівництва КНР. Партнер з питань Великого Китаю в The Asia Group Джордж Чен зазначив, що Пекін чітко прорахував характер Трампа, який понад усе цінує статус VIP-персони та публічні вияви поваги перед камерами.

Натомість із Володимиром Путіним китайський лідер одразу перейшов до суті. Російський президент провів більшу частину часу у Великому залі народних зборів, де лідери обмежилися оглядом фотовиставки про двосторонні відносини та спільним чаюванням для підтвердження договору про дружбу.

Головна різниця між двома самітами полягала в їхніх підсумкових посланнях та підписаних документах. У розмові з Трампом Сі Цзіньпін наголосив на необхідності підтримувати стабільність після місяців торговельної війни, закликавши Вашингтон бачити в Китаї партнера, а не суперника. Сторони домовилися працювати над конструктивними відносинами, але на самому саміті не підписали жодної спільної декларації чи офіційних угод. Лише після від'їзду Трампа було оголошено про закупівлю Китаєм американської агропродукції на $17 млрд на рік та 200 літаків Boeing. Аналітик Інституту китайських досліджень Меркатора Клаус Сунґ підкреслив, що характер цих домовленостей досі залишається не до кінця зрозумілим.

З Путіним ситуація виглядала інакше – сторони уклали понад 40 угод про співпрацю у сферах торгівлі, технологій та медіа, а також підписали спільну декларацію, назвавши свої країни «важливими центрами сили в багатополярному світі». Енергетичний сектор було визнано головною рушійною силою цих відносин.

Проте найбільшим сюрпризом саміту стало те, що Росія та Китай так і не підписали офіційну угоду щодо проєкту газопроводу «Сила Сибіру-2» через Монголію. Старший науковий співробітник Центру аналізу Китаю Лайл Морріс назвав це величезним ударом назад для Кремля.

Позиції лідерів США та Росії щодо статусу Тайваню продемонстрували максимальний розкол. Сі Цзіньпін чітко дав зрозуміти Трампу, що Тайвань є найважливішим і найважчим питанням у двосторонніх відносинах, а підтримка острова з боку США може призвести до прямої конфронтації. Американський президент не порушував цю тему публічно в Пекіні, проте на зворотному шляху назвав продаж зброї Тайваню «дуже гарним козирем у переговорах» з Китаєм, що викликало занепокоєння на самому острові.

З Путіним у китайського керівництва жодних розбіжностей не виникло. У спільній декларації Росія офіційно засудила незалежність Тайваню у будь-якій формі та підтримала зусилля Пекіна щодо «національного об'єднання». Окрім цього, за даними МЗС Китаю, сторони висловили спільну стурбованість «прискореною ремілітаризацією» Японії, яка нарощує сили на тлі напружених відносин із КНР через тайванську кризу.

Нагадаємо, візит Путіна до Китаю відбувається лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом. Як пише South China Morning Post, Пекін намагається зберігати баланс у відносинах як із Москвою, так і з Вашингтоном на тлі посилення глобального геополітичного протистояння.

До слова, при дипломатичних зустрічах Китай надсилає чиновника нижчого рівня, щоб висловити невдоволення або дистанцію, а коли відправляють високопоставленого та впливового, то демонструють високий ступінь поваги.

Прибуття Дональда Трампа до Пекіна супроводжувалося пишністю: військовий оркестр, почесна варта та сотні молодих людей із прапорами. Проте головний сигнал Пекіна був зашифрований у постаті офіційної особи, яка зустрічала президента біля трапа літака, – віцепрезидента КНР Хань Чжена. 

Теги: росія США Китай путін Сі Цзіньпін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії уражено Ярославський НПЗ
У Росії уражено Ярославський НПЗ
26 квiтня, 02:04
Рубіо зміцнює позиції як потенційний наступник Трампа у 2028 році
Рубіо зміцнює позиції як потенційний наступник Трампа у 2028 році
26 квiтня, 07:20
Премʼєрка України зустрілася з міністром енергетики США
Свириденко запросила американські компанії відновлювати газову інфраструктуру України
28 квiтня, 18:20
Путін під час дзвінка Трампу заявив, що РФ досягне своїх цілей
ISW розкрив справжню мету дзвінка Путіна Трампу
30 квiтня, 11:42
Атакований завод має проєктну потужність переробки 6,6 млн тонн нафти на рік
Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Орську
30 квiтня, 20:16
Захарова оголосила нові погрози Україні
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
6 травня, 21:59
Трамп провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Трамп після розмови з фон дер Ляєн відклав торговельну війну з ЄС
8 травня, 00:18
Лондон вдарив санкціями по викрадачах українських дітей та пропагандистах Кремля
Санкції проти Росії за викрадення українських дітей. Британія розширила список
11 травня, 15:48
Зруйнована ворожим ударом багатоповерхівка у Києві
Інженер-будівельник назвав типи висоток, які найвразливіші перед дронами та ракетами
18 травня, 10:38

Політика

Експосолка Брінк розповіла, як Трамп поставив під загрозу життя дипломатів США в Україні
Експосолка Брінк розповіла, як Трамп поставив під загрозу життя дипломатів США в Україні
AP: Як Сі Цзіньпін зустрів Трампа та Путіна. Аналіз самітів
AP: Як Сі Цзіньпін зустрів Трампа та Путіна. Аналіз самітів
Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня
Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня
NYT: Іраном керує закрита елітна група. Хто туди входить?
NYT: Іраном керує закрита елітна група. Хто туди входить?
NYT: Трамп монетизує президентство
NYT: Трамп монетизує президентство
Рубіо заявив, що США віддають перевагу мирній угоді з Кубою
Рубіо заявив, що США віддають перевагу мирній угоді з Кубою

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Вчора, 08:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua